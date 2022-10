Arabie saoudite : Le prince héritier lance « l’initiative mondiale de résilience de la chaîne d’approvisionnement »

Le Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, Prince héritier, Premier ministre et Président du Conseil des affaires économiques et de développement a lancé, le dimanche 23 octobre 2022, l’Initiative mondiale pour la résilience de la chaîne d’approvisionnement (GSCRI).

Le royaume d’Arabie saoudite entend occuper une place de choix dans le secteur des grandes entreprises industrielles. Après de le lancement de l’initiative pour dynamiser le secteur industriel, le Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, Prince héritier, Premier ministre et Président du Conseil des affaires économiques et de développement vient de lancer le dimanche 23 octobre 2022, l’Initiative mondiale pour la résilience de la chaîne d’approvisionnement (GSCRI). Le GSCRI vise à faire de l’Arabie saoudite un endroit privilégié pour les grandes entreprises industrielles mondiales qui cherchent à obtenir un avantage concurrentiel et à améliorer la résilience des entreprises. « L’Initiative mondiale pour la résilience de la chaîne d’approvisionnement offre une excellente occasion de réaliser des succès communs. En collaboration avec d’autres initiatives de développement lancées ces dernières années, elle contribuera à permettre aux investisseurs, de tous les secteurs, de bénéficier des ressources et des capacités du Royaume et de soutenir et développer ces chaînes de valeur », a déclaré Mohammed bin Salman bin Abdulaziz. Elle permet également la création d’investissements fructueux, qui donnent une plus grande flexibilité aux économies, aux entreprises et aux consommateurs du monde entier. Le GSCRI garantit la fourniture et la durabilité de l’accès à la chaîne d’approvisionnement dans toutes les régions du monde de manière efficace, avec des avantages hautement compétitifs. Par ailleurs, l’initiative place le Royaume dans la dynamique de la réalisation de ses aspirations de la Vision 2030 qui est d’être l’une des 15 premières économies mondiales.

Le GSCRI fait partie des initiatives de la stratégie nationale d’investissement de l’Arabie saoudite pour accélérer les efforts visant à faire du pays une puissance mondiale d’investissement. L’initiative vise à permettre aux investisseurs mondiaux d’utiliser de manière optimale les ressources naturelles et le potentiel inexploité du Royaume et de nouer des relations solides avec les marchés régionaux et mondiaux.

Le GSCRI s’inscrit dans une perspective de faire de l’Arabie saoudite un environnement d’investissement optimal pour tous les investisseurs dans les chaînes d’approvisionnement, à travers plusieurs étapes. Ces étapes comprennent l’identification et le développement d’opportunités d’investissement et leur présentation aux investisseurs, l’établissement de nombre de zones économiques spéciales dans un avenir proche. Le Royaume s’emploie également à mettre en œuvre des réformes réglementaires et procédurales dans divers aspects. Toute chose qui va contribuer à améliorer davantage l’environnement des investissements et à accroître son attractivité et sa compétitivité. De plus, l’investissement joue un rôle essentiel pour atteindre la croissance économique et la diversité à la lumière des objectifs de la Vision saoudienne 2030.

Le constat est établi que la pandémie de la Covid-19, les différends commerciaux et le paysage géopolitique ont brisé ou affaibli les chaînes d’approvisionnement mondiales, faisant grimper les prix des matières premières et perturbant la production et la distribution. Cette initiative vise à renforcer la position du Royaume d’Arabie saoudite dans l’économie mondiale et à atténuer l’impact des perturbations mondiales.

L’Initiative mondiale pour la résilience de la chaîne d’approvisionnement tire parti des ressources, des infrastructures et de l’emplacement du Royaume pour apporter une plus grande résilience aux économies et aux entreprises d’Europe, des Amériques et d’Asie, tout en renforçant la position de l’Arabie saoudite dans l’économie mondiale.

La stratégie d’amélioration continue de l’environnement d’investissement sera associée à des opportunités attrayantes et à un budget incitatif unique, comprenant 10 milliards de SAR en incitations financières et non financières. Cela vise à attirer 40 milliards de SAR d’investissements de qualité, industriels et de services dans les chaînes d’approvisionnement mondiales vers le Royaume au cours de la phase de lancement.

Une palette d’opportunités offertes aux investisseurs

L’Arabie saoudite offre une forte proposition de valeur aux investisseurs dans plusieurs dimensions clés. Elle offre une économie résiliente qui est la plus grande du Moyen-Orient et la croissance la plus rapide du G20, un emplacement stratégique au cœur de trois continents et une source de matières premières essentielles pour la fabrication. Le Royaume offre également un accès au pétrole, au gaz, à l’électricité, aux énergies renouvelables et aux ressources humaines à des coûts compétitifs.

Le pays offre une infrastructure logistique robuste dans les cités industrielles, les aéroports et les ports, avec des plans d’expansion ambitieux en cours dans le cadre de la Stratégie nationale de transport et de logistique. L’infrastructure numérique du pays a connu des progrès significatifs, avec une couverture Internet haut débit généralisée et la 5G désormais disponible pour près de 80% de la population. La main-d’œuvre saoudienne est jeune, éduquée et ambitieuse, les Saoudiens de moins de 30 ans représentant environ 60 % de la population.

En plus de ces avantages, le Royaume a lancé de nombreux plans et programmes ambitieux dont la mise en œuvre a déjà commencé, dans le but d’atteindre la durabilité, de protéger l’environnement et de faire face au changement climatique. Ces plans comprennent des initiatives majeures telles que les initiatives « Arabie Saoudite Verte» et « Moyen-Orient vert», et le programme de diversification du mix énergétique utilisé dans la production d’électricité, de sorte que la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité soit de 50 % d’ici 2030. Cela inclue également le développement de la production d’hydrogène Bleu et Vert pour faire de l’Arabie saoudite le plus grand producteur et exportateur de ce produit. Il y a aussi des étapes pionnières dans le développement et l’application de technologies de capture du carbone, qui soutient l’Initiative nationale pour les chaînes d’approvisionnement mondiales dans l’un de ses principaux axes afin d’attirer des opportunités d’investissement vert telles que : la fabrication de métaux verts à partir d’hydrogène vert et de dispositifs de production d’hydrogène par électrolyse, industries de pointe dans le recyclage…

Une synthèse de

Karim BADOLO

Sidwaya.info

Source : SPA