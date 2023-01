Ceci est un communiqué du Ministère des Affaires étrangères du Royaume d’Arabie Saoudite relatif au lancement ce lundi 30 janvier 2023 du service de délivrance des « visas transit » par voie électronique. Cette plate-forme vise à faciliter l’entrée en Arabie Saoudite en rendant automatiques les procédures d’obtention d’un visa d’entrée.

Le Ministère des Affaires étrangères, en coordination avec les autorités compétentes et en coopération avec les transporteurs aériens nationaux, a lancé le service de délivrance des « visas transit » par voie électronique, dans le but de faciliter la venue au Royaume d’Arabie Saoudite à toutes fins, de diligenter et de rendre automatiques les procédures d’obtention d’un visa d’entrée. Le visa de transit permet à ceux qui transitent et souhaitent entrer au Royaume d’effectuer la Oumrah et de visiter la mosquée du Prophète, en plus de se déplacer et d’assister à des événements touristiques.

Le Ministère des Affaires étrangères ajoute que le lancement du service qui commence à partir d’aujourd’hui, en demandant le visa de transit « par voie aérienne » via les plates-formes électroniques de Saudi Airlines et Flynas, sera automatiquement transmis à la plate-forme nationale unifiée pour les visas du ministère des Affaires étrangères, pour traiter et délivrer immédiatement le visa numérique et l’envoyer au bénéficiaire par e-mail.

Le Ministère des Affaires étrangères affirme que le service des visas numériques contribuera à la réalisation des objectifs de la Vision 2030 du Royaume en renforçant la position du Royaume et en bénéficiant de son excellente position stratégique en tant que plaque tournante reliant les continents, une pôle d’attraction pour les personnes de passage, et destination touristique mondiale.

Le Ministère des Affaires étrangères précise que le visa transit est délivré gratuitement et immédiatement avec le titre de transport, et que la validité du visa s’étend à trois mois et le séjour au Royaume pour une durée de quatre jours.

Le Ministère des Affaires étrangères du Royaume d’Arabie Saoudite

Ryad le 30 janvier 2023