Armée burkinabé : La situation sécuritaire s’est globalement améliorée malgré les pressions dans certaines localités

Dans le bulletin mensuel d’information sur les opérations de sécurisation du territoire national du 15 décembre 2022 au 15 janvier 2023, la direction de la Communication de l’armée informe que la situation sécuritaire s’est globalement améliorée malgré des pressions sur les populations dans certaines localités du Centre-nord, du Nord, et de la Boucle du Mouhoun. Cependant, des opérations se poursuivent dans ces localités afin de ramener la quiétude au sein des populations. Selon l’armée, cette amélioration se traduit par une baisse significative du nombre d’attaques et du nombre de victimes civiles et militaires dans les différents groupements de forces.

Plusieurs opérations ont été menées durant cette période. Il y a notamment l’offensive menée le 04 janvier 2023 sur une base terroriste dans les environs de Kinséré (Province de la Kossi, Region de la Boucle du Mouhoun) et qui a permis de neutraliser une quinzaine de terroristes et de récupérer du matériel.

Des opérations ont également été menées à Séguénéga, Kongoussi, Solenzo et Falagountou. Le bulletin précise également qu’après plusieurs jours d’opération, les unités ont mis pied à Falagountou sous les ovations des populations qui se sont mobilisées pour saluer le retour des forces dans leur localité. Les opérations de sécurisation se poursuivent afin de consolider les acquis engrangés au cours de la phase offensive de l’opération.

Sidwaya.info