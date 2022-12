AG des Editions Sidwaya : Un hommage rendu aux aînés

Les Éditions Sidwaya a tenu sa deuxième Assemblée générale (AG) de l’année, le mercredi 28 décembre 2022, au siège du journal, à Ouagadougou. Présidée par sa Directrice générale, Assetou Badoh, cette rencontre a connu la participation des agents du niveau central et des régions.

Après le premier exercice tenu en août dernier, les agents des Éditions Sidwaya des directions centrales et régionales se sont retrouvés, le mercredi 28 septembre 2022, pour leur deuxième Assemblée générale (AG) de l’année. Selon la Directrice générale des Éditions Sidwaya, Assetou Badoh, cette AG se veut un moment privilégié d’échanges avec les collaborateurs afin de partager des informations sur la marche de « la Maison commune ».

Dressant le bilan de l’année, elle a salué l’abnégation au travail des agents qui a permis au « journal de tous les Burkinabè » de tenir la route en dépit d’un contexte difficile.

« A la 1re Assemblée générale de l’année tenue le 3 août 2022, nous vous avions dépeint une situation économique difficile marquée essentiellement par le renchérissement des coûts de nos matières premières et la réduction de nos déploiements commerciaux à cause de la situation sécuritaire nationale. Malgré ce climat défavorable, nous avons, ensemble, travaillé à garder le cap. Cela, au prix de renoncement, de réorientation de stratégies et surtout de don de soi », a-t-elle confié.

Si la crise a engendré une baisse sensible des activités du journal, le contenu du canard n’a pourtant pas manqué de piquant, car les multiples réalisations de papiers d’initiatives personnelles ont contribué à donner une teneur appréciable aux différents titres, a-t-elle relevé.

Si l’embellie espérée n’est pas au rendez-vous, la situation n’est guère alarmante. « Dans le sens strict du chiffre d’affaires, nous avons des motifs de satisfaction car les produits et services sont de manière acceptable placés et vendus. Je relève ici, l’excellent travail de mobilisation de ressources par les chefs de services régionaux. Les chiffres réalisés sont à un niveau appréciable et nous donnent l’espoir qu’avec plus d’investissements sur ce plan, les recettes s’amélioreront », s’est réjouie la première responsable de « la Maison commune ».

Solutionnement graduel des difficultés

Sur le plan des investissements, la direction générale a pu doter les rédactions de matériels techniques de travail, de moyens roulants, de mobiliers de bureau. Elle a informé l’auditoire de la réfection du local des chauffeurs et du guichet de la distribution de la direction régionale de l’Ouest. Elle a, aussi, fait cas de l’opérationnalisation imminente de l’imprimerie de Bobo.

Toujours, au titre des activités de l’année, Assetou Badoh a cité, entre autres, la tenue à bonne date de la 45e session du Conseil d’administration sanctionnée par le programme d’activités, le plan de passation des marchés et le budget de l’exercice 2023, la décoration de 7 agents par le ministère en charge de la communication la semaine dernière et de trois autres par le CSC pour demain 30 décembre 2022. Sans oublier l’organisation des examens professionnels au profit des personnels contractuels, le recrutement de neuf nouveaux agents, les prix remportés au niveau national et international par des journalistes de Sidwaya.

Cette 2e AG a servi de cadre pour les agents de saluer les efforts fournis par la direction générale mais aussi d’évoquer certaines préoccupations. Elles sont relatives à la motivation du personnel, l’insuffisance des outils et équipements de travail, le problème de carrière de certains agents, l’augmentation de l’allocation à la mutuelle.

« Nous saluons d’abord l’initiative de la directrice générale de nous avoir associés à cette rencontre de »la Maison commune ». Elle a été une occasion pour nous d’évoquer quelques préoccupations, en l’occurrence le besoin de matériel de travail, la délivrance de cartes professionnelles aux correspondants, le traitement à bonne date des piges. Cela dit, nous avons réaffirmé notre engagement à contribuer au rayonnement de Sidwaya », a fait savoir le correspondant de presse à Dano, dans le Sud-Ouest, Souleymane Zouré.

Mme Badoh a dit être consciente des difficultés soulevées. Et d’ajouter que la direction générale s’est inscrite dans une dynamique de résorption graduelle des contraintes et reste ouverte à des propositions concrètes et réalistes pour un meilleur solutionnement des questions posées.

Maintenir très haut le flambeau

L’un des temps forts de cette Assemblée générale a été l’hommage rendu par Sidwaya à six de ses agents admis à la retraite en 2022.

« C’est un devoir pour nous de témoigner notre reconnaissance à nos aînés, à ces hommes qui ont bâti cette »Maison commune » et qui nous l’ont léguée », a souligné la directrice générale.

Après une trentaine d’années dans le journalisme dont 20 ans à Sidwaya, Boubacar Sy, a, au nom de ces collègues admis à la retraite, salué cet hommage de la direction générale.

« C’est un sentiment de gratitude qui nous anime. Je salue la directrice générale et son staff pour cette heureuse initiative de rassembler la famille, y compris les aînés. Je souhaite que les jeunes frères en activité maintiennent très haut le flambeau afin que Sidwaya puisse continuer à rayonner dans le paysage médiatique national et international, et qu’ils continuent de glaner de prestigieux prix comme ils l’ont toujours fait », a confié l’ancien chef de desk politique et ex-rédacteur en chef de Sidwaya quotidien.

« La Maison commune » a aussi célébré 7 journalistes qui ont remporté des prix au niveau national et international, au cours de l’année 2022. Tout comme ceux qui sont admins à faire valoir leurs droits à la retraite, ils ont reçu des attestations et des récompenses en nature.

« C’est avec un sentiment de reconnaissance et beaucoup de satisfaction que nous avons accueilli ce geste. Nous l’appréhendons comme une invite à poursuivre dans la même dynamique et à mieux faire. Nous sommes également reconnaissants à tous les collègues et collaborateurs », a laissé entendre Mamady Zango, double lauréat de la dernière édition des Galian.

Avant le début de l’AG, la directrice générale des Éditions Sidwaya a demandé une minute de silence pour le repos de l’âme des collègues Natal Dah, correspondant AIB à Diébougou et Bérenger Ilboudo de Sidwaya Sport et des parents et proches du personnel décédés au cours de l’année.

C’est par les vœux de santé, de bonheur pour les agents et de paix et stabilité pour le Burkina Faso que Mme Badoh a clos cette 2e AG de « la Maison commune ».

Mahamadi SEBOGO

Windmad76@gmail.com