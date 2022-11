BCEAO : le gouverneur Jean-Claude Kassi Brou installé

Le gouverneur de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), Jean-Claude Kassi Brou, a été officiellement installé, le vendredi 25 novembre 2022, au siège de l’institution, à Dakar au Sénégal.

Les gouverneurs de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) prêtent serment avant d’exercer leurs fonctions selon les statuts et règlements de la Banque centrale. Le gouverneur Jean-Claude Kassi Brou a honoré cette tradition, le vendredi 25 novembre 2022. Il a, ainsi, été officiellement installé dans son fauteuil de gouverneur de la BCEAO, par le président du Conseil des ministres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), Sani Yaya, au siège de la Banque centrale, à Dakar, au Sénégal.

Les gouverneurs des banques centrales africaines, le personnel de la BCEAO, les responsables d’institutions financières internationales et diplomatiques, etc. ont été témoins de cette prise solennelle de fonction de M. Brou, 6e gouverneur de la BCEAO après Abdoulaye Fadiga, Alassane Ouattara, Charles Konan Banny, Philippe-Henri Dacoury-Tabley et Tiémoko Meyliet Koné. Jean-Claude Kassi Brou a, d’entrée de jeu, renouvelé sa gratitude aux chefs d’Etat et de gouvernement de l’UEMOA pour sa nomination comme gouverneur de la BCEAO et au président ivoirien Alassane Ouattara pour le choix de sa candidature. Il a également été reconnaissant au président sénégalais Macky Sall dont le pays abrite le siège de la BCEAO.

Jean-Claude Kassi Brou a assuré qu’il va maintenir la flamme de la BCEAO allumée avec dévouement et en accord avec les statuts et règlements de la Banque centrale ainsi que les engagements internationaux. Renforcer les liens de coopération Il a aussi signifié qu’il va renforcer les liens de coopération entre la BCEAO et le Sénégal, les autres Etats membres de l’UEMOA, les Banques centrales africaines et les institutions financières internationales. Jean-Claude Kassi Brou a, en outre, appelé les Etats membres de l’Union à mobiliser des ressources nécessaires pour son développement économique.

« Le 8 juillet 2022, en ma qualité de président du Conseil des ministres de l’UEMOA, j’ai reçu le serment du gouverneur Jean-Claude Kassi Brou de bien et fidèlement diriger la Banque centrale conformément aux statuts de la BCEAO et aux engagements internationaux contractés par elle », a rappelé le président du Conseil des ministres de l’UEMOA. Par cet acte, a-t-il affirmé, Jean-Claude Kassi Brou avait déjà entamé sa mission de gouverneur en conformité avec les textes fondateurs de la BCEAO et de l’Union.

« Au-delà de la portée à la fois symbolique et juridique du serment prononcé par le gouverneur Jean-Claude Kassi Brou, la présente cérémonie nous offre l’occasion de l’installer solennellement dans ses nouvelles fonctions et de le présenter à la communauté financière régionale et internationale», a-t-il déclaré. Sani Yaya, après avoir remercié particulièrement les autorités sénégalaises pour leur appui à la BCEAO, a exhorté l’univers financier régional et international à soutenir entièrement et pleinement le gouverneur Brou.

Pour la ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération du Sénégal, Oulimata Sarr, cette instance d’installation du gouverneur Jean-Claude Kassi Brou est à la fois emblématique et historique en raison de sa coïncidence avec la célébration des 60 ans de la BCEAO. Elle a indiqué que le gouverneur de la Banque centrale prend les rênes de l’institution dans un contexte sous régional et international marqué par des tensions inflationnistes et géopolitiques ainsi que les effets de la crise sanitaire et sécuritaire.

Reconnaissant les mérites de Tiémoko Meyliet Koné, prédécesseur de Jean-Claude Kassi Brou, la ministre Sarr s’est convaincue que M. Brou va porter haut le flambeau de la BCEAO et hisser le drapeau de la Banque centrale au summum de son excellence. Après son installation officielle comme gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Kassi Brou a eu droit aux salutations d’usage des invités parmi lesquels des parents, amis et connaissances. La nomination de Jean-Claude Kassi Brou à ce poste a été approuvée par la Conférence des chefs d’Etats et de gouvernement de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA), le 4 juin 2022.

Boukary BONKOUNGOU (A Dakar au Sénégal)

Parcours professionnel de Jean-Claude Kassi Brou

Le gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude-Kassi Brou, né en 1953, a occupé de nombreuses fonctions. Il fut ministre de l’Industrie et des Mines de la Côte d’Ivoire, président de la Commission de la CEDEAO, représentant résident de la Banque mondiale pour le Tchad de 2010 à 2012, conseiller auprès du Premier ministre de la République démocratique du Congo, en charge de la macroéconomie, du développement du secteur privé et de la réforme des entreprises publiques, en 2009. M. Brou a travaillé pendant huit ans à la BCEAO. De 2000 à 2003, il était directeur du service des relations internationales, en particulier en charge des politiques d’intégration économique dans l’UEMOA.

Il a ensuite été nommé directeur du service de recherche jusqu’en 2005. Entre 2006 et 2007, il a été directeur du département économique et monétaire. Compte tenu de sa vaste expérience, il a été nommé conseiller principal et contrôleur général, supervisant la direction de l’audit de 2007 à 2008. Il a également occupé le poste de conseiller économique et financier du Premier ministre de la Côte d’Ivoire de 1991 à 1995, directeur de cabinet du Premier ministre, poste qu’il conservera jusqu’en 1999. Professionnel chevronné collaborant avec le Fonds monétaire international (FMI) pendant treize ans, M. Brou a été professeur au département d’économie de l’Université de Cincinnati (Ohio, USA).

B. B