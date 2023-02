Bobo-Dioulasso : un incendie endeuille une famille

Kantigui a appris avec consternation, le triste sort d’une famille au secteur 22 de la ville de Bobo-Dioulasso. En effet, lui a-t-on expliqué, dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 février 2023, un court-circuit électrique a provoqué un incendie dans leur maison, tuant le chef de famille sur place. Secourus d’urgence, la femme et trois enfants (dont un du voisinage qui y passait la nuit) ont été évacués à l’hôpital, mais ce sera peine perdue pour la femme qui y a rendu aussi l’âme. Selon l’interlocuteur de Kantigui, le chef de famille revenait pourtant de son village, la veille, où il était pour des soins. La famille, selon la source de Kantigui, a d’autres enfants qui vivent ailleurs, mais la nouvelle a semé l’émoi dans le quartier, paralysant ainsi les activités dans le voisinage.

Fada N’Gourma : un ancien Kolgweogo tué

Un ancien Kolgweogo a été tué, dimanche 5 février 2023, aux environs de 20 heures, devant son commerce, au secteur 11 de Fada N’Gourma, a appris Kantigui, de sources locales. Selon les sources de Kantigui, l’infortuné a été exécuté à bout portant par quatre individus venus en binômes motorisés. Pour l’instant, a-t-on soufflé à Kantigui, les circonstances de cet assassinat n’ont pas été élucidées. Toutefois, la source de Kantigui précise que les auteurs du crime n’ont rien emporté de la boutique.

Cité relais de Dédougou : à quand l’identification des parcelles ?

Kantigui se souvient qu’en octobre 2020, le ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat lançait l’opération « Cité relais de Dédougou ». Cette opération entrait dans le cadre du Projet 40 000 logements et visait à appuyer l’auto-construction. Elle a permis en novembre 2020 d’attribuer par tirage au sort 2 800 parcelles d’habitation et 250 parcelles commerciales. A l’issue du tirage, un bref délai avait été accordé aux bénéficiaires des parcelles pour s’acquitter des frais y relatifs.

Depuis lors, selon des sources de Kantigui, c’est silence radio quant à l’indication des parcelles et à l’autorisation de démarrer les constructions. Qu’est-ce qui bloque le processus sur le terrain ? S’interrogent les sources de Kantigui qui souhaitent que les premières autorités du ministère en charge de l’habitat s’investissent dans la résolution des problèmes de la cité relais qui était un grand espoir pour les habitants de la ville de Dédougou.

Kantigui

kantigui2000@gmail.com (226) 25 31 22 89