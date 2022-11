Burkina : La 1ere édition du forum économique et agricole du Faso se tiendra du 16 au 18 décembre 2022 à Bobo Dioulasso

L’institut international Ben Gourion a annoncé ce mercredi 30 novembre 2022, la tenue de la première édition du « Forum économique et agricole du Faso ».

Ce forum qui se tiendra du 16 au 18 décembre 2022, à Bobo Dioulasso a pour objectif de créer un cadre de motivation, de recherche d’idées de projets d’entreprises viables, rentables et bancables.

Cette rencontre vise aussi à contribuer au renforcement des capacités managériales, entrepreneuriales et économiques de 500 jeunes promoteurs de PME et PMI des 13 régions du Burkina Faso. La présente édition du « Forum économique agricole du Faso » se tiendra sous le thème : » Réaliser l’autosuffisance alimentaire et participer à la résilience socioéconomique malgré l’insécurité : enjeux, défis, place et responsabilité de la jeunesse burkinabè ».

Sidwaya.info