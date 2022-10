Burkina: l’armée recrute 3 000 militaires de rang

Dans le but de renforcer ses rangs le ministère de la défense et des anciens combattants a annoncé dans un communiqué daté du 17 octobre 2022, le recrutement à titre exceptionnel de 3 000 militaires de rang au profit des forces armées nationales sur toute l’étendue du territoire burkinabè. Le communiqué précise également que la réception des dossiers de candidature se fera du mardi 25 octobre 2022 au vendredi 2 décembre 2022 et concerne uniquement que des garcons nés entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1998 .

Sidwaya.info