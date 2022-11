Burkina : Le capitaine Sidsoré Ouédraogo et deux proches de retour et accusé complot, désertion et vol d’aéronef (AIB)

Selon une dépêche de l’Agence d’information du Burkina publiée ce 7 novembre 2022, l’ancien conseiller spécial du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, le capitaine Sidsoré Abdoul Kader Ouédraogo et deux autres proches Hassan Salem Diallo et Didas Charles Ouédraogo, en exil au Togo depuis la chute du président Damiba, sont de retour au Burkina et sont en résidence surveillée.

Selon les informations de l’AIB, une procédure militaire a été enclenchée à l’encontre des trois pilotes burkinabè.

Ils sont accusés de vol d’aéronef, désertion et préparation d’un complot contre les nouvelles autorités burkinabè depuis le Togo, leur terre d’exil.

Lors du coup d’État du capitaine Ibrahim Traoré en fin septembre, ces officiers avaient fait décoller un appareil pour emmener le président sortant, le lieutenant-colonel Paul Henri Sandaogo Damiba au Togo, indique l’AIB.

Sidwaya.info