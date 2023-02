Burkina-Mali : le Premier ministre Apollinaire Kyélem en visite de travail à Bamako

« J’ai quitté chez moi, je suis venu chez moi… », ainsi s’est exprimé le Premier ministre burkinabé à son arrivée à Bamako.

Le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga a accueilli, ce mardi 31 janvier 2022, à l’aéroport international Président Modibo Keïta Senou, son homologue et frère du Burkina Faso, M. Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela. C’était en présence des membres du gouvernement et des autorités administratives de Bamako. Le Premier ministre burkinabé est porteur d’un message de S.E. le capitaine Ibrahim Traoré, President de la Transition du Burkina Faso, à son frère S.E. le colonel Assimi Goïta. Le Premier ministre du Faso nourrissait déjà l’espoir de venir au Mali qui, selon lui, fait la fierté de toute l’Afrique depuis l’avènement au pouvoir de S.E. le colonel Assimi Goïta. Ce que nos devanciers n’ont pas pû faire, poursuit le Premier ministre du Faso, nous n’avons pas le droit de ne pas le faire ou du moins de le tenter. L’opportunité de cette visite a été par ailleurs offerte par le marcheur Ibrahim Cissé qui a effectué le trajet Bamako-Ouagadougou, les drapeaux burkinabé et malien à la main et appelé les deux pays à la fédération. Cet acte ne sera pas sans suite dira M. Apollinaire Joachim Kyélem de Tambela. Au cours de son séjour de 48 heures, le Premier ministre burkinabé aura l’occasion d’échanger largement avec son homologue malien et le ministre des Affaires étrangères du Mali, M.Abdoulaye Diop qui sont des panafricanistes convaincus a t-il conclu.

DCRP/Primature