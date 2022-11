Burkina : Retour au décret de 2008 pour les salaires des ministres, le Chef de l’État garde sa rémunération de Capitaine

Le Conseil des ministres de ce mercredi 16 novembre 2022 sous la présidence du Chef de l’État, Capitaine Ibrahim Traoré s’est penché sur la question de la rémunération des membres de l’exécutif.

« A ce niveau, le Conseil des ministres a décidé de l’abrogation du décret d’avril 2022. Cette abrogation consacre le retour aux dispositions du décret de 2008 », a déclaré le Porte-parole du Gouvernement, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo.

« Nonobstant les dispositions de ce décret 2008, le président de la Transition, Capitaine Ibrahim Traoré, a décidé de garder son salaire de capitaine », a soutenu le Porte-parole du Gouvernement qui précise que le Chef de l’Etat a pris cette décision pour « montrer cet esprit de sacrifice qui doit habiter chacun des Burkinabè dans la situation actuelle de notre pays ».

Dans cette même dynamique, les ministres ont également décidé de consacrer 50% de leurs salaires du mois de novembre à la Caisse nationale de solidarité au profit des personnes en difficulté notamment les personnes déplacées internes.

Le Conseil a également adopté des décrets portant successivement statut des Volontaires pour la défense et de la patrie (VDP), création d’une brigade pour les VDP, statut particulier du Laboratoire national de santé publique qui devient Agence nationale de sécurité alimentaire, de l’environnement, de l’alimentation et du travail, et du décret portant approbation d’un marché pour la construction d’infrastructures sanitaires dans la région des Hauts-Bassins.

Selon le ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité, Boukaré Zooungrana, l’adoption des décrets relatifs aux VDP répond à la nécessité de s’adapter au changement de concept d’emploi des VDP. « Ces deux décrets permettront aux VDP d’accomplir leurs missions dans de bonnes conditions », a indiqué le ministre en charge de la sécurité.

Pour le ministre en charge de la Santé, Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, l’adoption du décret portant statut particulier de l’Agence nationale de sécurité alimentaire, de l’environnement, de l’alimentation et du travail va permettre à cette Agence de se conformer à la réglementation et surtout de contrôler la sécurité sanitaire des aliments, de l’environnement au profit des populations.

Au cours de ce Conseil, le ministre en charge de la santé a également fait le point sur l’évolution de la situation au Centre hospitalier universitaire de Tengandogo où des agents avaient été agressés la semaine dernière.

Tout en souhaitant prompt rétablissement aux blessés, « le Conseil a salué la résilience des agents de santé et aussi le caractère collaboratif des partenaires sociaux et des ordres professionnels avec lesquelles des concertations ont eu lieu dans la perspective d’adopter des mesures urgentes pour prévenir la survenue de telles situations », a soutenu le ministre Kargougou.

Sidwaya.info

Source : DCRP/ Présidence du Faso