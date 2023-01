CAMES : Pr Souleymane Konaté, nouveau secrétaire général

Le Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES) a organisé une cérémonie d’installation de la nouvelle équipe dirigeante du secrétariat général, le lundi 09 janvier 2023, à Ouagadougou.

L’enseignement supérieur africain a de nouveaux patrons. En effet, le nouveau Secrétaire général (SG) du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES) et son équipe ont été installés, le lundi 09 janvier 2023, à Ouagadougou. C’est à la suite de la 39e session du conseil des ministres du CAMES qui s’est tenue, du 23 au 27 mai 2022, à Kinshasa en République Démocratique du Congo (RDC) que le Pr Souleymane Konaté, professeur titulaire en écologie, a été nommé SG.

Il a succédé au Pr Abou Napon, Directeur des programmes chargé des Comités consultatifs inter-africains (CCI), des concours d’agrégation et de l’Ordre international des palmes académiques du CAMES (OIPA /CAMES), qui assurait l’intérim depuis le 27 septembre 2021. Le secrétaire entré a indiqué que cette nomination à la tête de l’institution commune qui est le CAMES, est un mandat placé sous le signe de la continuité et de la consolidation de ladite institution.

« Le CAMES est une institution unique en son genre, l’une des grandes institutions d’intégration africaine au service de l’enseignement supérieur qui persiste depuis les indépendances », a fait savoir Pr Souleymane Konaté. Il a également signifié qu’il continuera à œuvrer afin de faire du CAMES une institution de référence en matière d’évaluation scientifique, académique au service du développement durable de nos Etats. Le Pr Konaté a indiqué que pour permettre aux 19 Etats membres de respecter leur engagement, une stratégie a été élaborée.

« Notre stratégie consiste à aller vers les Etats membres, leur présenter d’abord le projet institutionnel, et ensuite leur demander ce qu’ils veulent, qu’est ce qu’ils veulent voir le CAMES faire pour impulser leur système d’enseignement supérieur et de recherche scientifique ? C’est à la suite de cela que nous pourrons voir ce que le CAMES peut faire », a-t-il informé.

Le Pr Napon, le secrétaire général sorti a félicité et informé de son entière disponibilité à accompagner l’entré dans sa fonction. Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le Pr Adjima Thiombiano a fait savoir que le Burkina Faso est honoré d’accueillir cette cérémonie d’installation. Il a, par la même occasion, invité la nouvelle équipe dirigeante à plus d’engagement afin de faire rayonner sur le plan international l’institution commune.

Gustave KONATE