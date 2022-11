Cancers féminins : une vingtaine de journalistes sensibilisés

Women global health a organisé, le jeudi 3 novembre 2022, à Ouagadougou, une rencontre d’informations au profit d’une vingtaine de journalistes sur les cancers féminins en collaboration avec le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique et la Coordination des associations féminines de la région du Centre.

La section du Burkina Faso de Women in global Health (WGH) signifiant « Les femmes dans la santé mondiale » est en ordre de bataille contre les cancers féminins. En prélude à un panel qu’elle organise dans le cadre de la campagne de sensibilisation contre le cancer du sein, le vendredi 4 novembre 2022 au Centre hospitalier universitaire de Tengandogo, elle a initié une rencontre d’informations au profit d’une vingtaine de journalistes.

Cette rencontre, tenue le jeudi 3 novembre 2022, à Ouagadougou, en partenariat avec le Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique (MSHP) et la Coordination des associations féminines de la région du Centre, vise à améliorer l’adhésion des populations au dépistage et aux mesures de prévention contre le cancer du sein au pays des Hommes intègres. Selon Dr Josiane Diallo, le thème qui porte sur : « Cancer du sein : état des lieux au Burkina Faso » va être traité par Pr Nayi Zongo, les Drs Ida Salou, Nina Zerbo et Natacha Bako. En plus du panel, il est prévu 72h des dépistages des cancers du sein et du col de l’utérus, du diabète et de l’hypertension artérielle. Aux dires de Dr Bako, le cancer du sein est le 2e cancer le plus répandu après celui du col de l’utérus au Burkina Faso et le 1er dans le monde.

Au cours de la rencontre d’informations, les journalistes ont eu droit à un briefing sur le WGH et une communication sur les recommandations du Forum génération égalité et engagements du MSHP, respectivement abordés par la coordonnatrice nationale du mouvement, Dr Marie Madeleine Rouamba et Dr Euphrasie Adjami. Selon Dr Rouamba, WGH est un mouvement mondial de femmes professionnelles de la santé né, en 2015, aux Etats-Unis. A l’en croire, la section du Burkina, qui regroupe 56 membres, a été créée, le 16 juillet 2021, avec pour objectifs de plaider pour l’équité genre dans le secteur de la santé, promouvoir le leadership féminin, influencer les politiques pour une prise en compte des problématiques liées au genre. L’introduction de la structure auprès des ministères en charge de la santé, de la femme et des droits humains, la formalisation de la convention entre WGH et le département de la santé, la réalisation de dix capsules vidéos sur des femmes leaders en santé mondiale au Burkina Faso, la contribution à l’organisation du FGE ont été, entre autres activités déjà menées par la section burkinabè de cette organisation féminine. En perspective, selon la coordonnatrice nationale, la structure entend œuvrer auprès du ministère en charge de la santé pour l’équité du genre, la promotion du leadership féminin, la lutte contre les cancers féminins.

Timothée SOME timothesom@yahoo.fr