Caravane santé : L’association African solidarité dépiste des miniers

L’Association African solidarité (AAS), à travers sa caravane santé, a organisé du 21 au 24 février 20223 à Houndé, une campagne de dépistage volontaire multi maladies au profit des populations et des travailleurs de Houndé Gold.

Après les villes de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso… la caravane santé de l’Association African solidarité (AAS) a déposé ses valises à Tuy, précisément sur le site minier de Houndé Gold.

Comme à son habitude, elle a déballé son trousseau médical pour prendre le pouls de la santé des travailleurs.

Dépistages de l’hépatite, du diabète, test de VIH… ont été les activités phares de la caravane lors de son passage. Des femmes en âge de procréer ont aussi bénéficié du dépistage de l’anémie.

A Houndé, dans la province du Tuy, ce sont une centaine de travailleurs de la mine d’or de Houndé Gold qui ont été dépistés du 21 au 24 février 2023 dans le cadre de cette caravane.

« Nous travaillons beaucoup et n’avons pas de temps pour aller dans les formations sanitaires pour connaitre notre état de santé. S’ils arrivent à nous approcher, c’est très bien pour nous les employés de connaitre notre état de santé », s’est réjoui, Daniel Kientega. Pour son collègue, Ramata Barry, c’est une opportunité et une chance pour tous les employés de connaitre leur état de santé. « C’est pourquoi, nous sommes sortis massivement pour nous faire dépister, connaitre notre état de santé », a-t-elle expliqué.

Plus de 600 participants hommes et femmes se sont fait dépister grâce à Santé en entreprise (SEE), AAS et au soutien financier de la fondation Endeavour.

La fatigue, pression, stress… sont souvent sources de nombreuses maladies pour des employés dans les services. Et, cette campagne a permis aux travailleurs de la mine de faire le diagnostic de leur état de santé et prendre des dispositions pour prévenir la survenue d’éventuelles maladies, a indiqué le chef de projet santé en entreprise de l’AAS, Philémon Ouédraogo.

« Nous avons fait le dépistage du VIH, du diabète, de l’hypertension… Après les examens, nous avons des médecins pour donner des conseils et pour un bon suivi des personnes dépistées », a précisé M. Ouédraogo.

D’après le responsable de planification et de suivi-évaluation du district sanitaire de Houndé, Lionel Abolon, cette campagne va leur permettre de revoir leur arsenal de collecte de données qui, à la longue, facilitera la mise en place des activités pour pouvoir bouter loin ces différentes maladies.

Le directeur Hygiène sécurité environnement (HSE), Frédéric Somé, a remercié les organisateurs et participants pour la mobilisation.

Selon les responsables de l’AAS, après Houndé, d’autres localités du pays recevront la caravane pour des dépistages gratuits de diverses maladies.

Abdel Aziz NABALOUM

emirathe@yahoo.fr