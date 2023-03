Chine: le PIB a augmenté de 3% en 2022

de la liste des districts pauvres et plus de 9,6 millions de personnes ont été relogées dans des régions plus prospères », a-t-il clamé non sans susciter des applaudissements de la part des 2 948 députés présents à la session. Poursuivant, il a souligné que plus de 42 millions d’habitations délabrées ont été démolies ou remises en état au cours des dernières années et plus de 100 millions de personnes habitent désormais dans un logement décent. Le gouvernement chinois a, en outre, contribué à l’entrée en vigueur de l’accord du Partenariat régional économique global 1 créant ainsi la plus grande zone de libre-échange du monde.

Sur le plan des investissements étrangers et de ceux à l’étranger, la Chine demeure au premier rang mondial de l’avis de Li Keqiang. Aussi, le niveau de vie de la population s’est-elle continuellement améliorée avec une hausse annuelle moyenne des prix à la consommation des ménages de 2,1 %.

« Travailler d’arrache-pied »

Pour le Premier ministre chinois, le seul moyen d’assurer le développement économique et social d’un pays est de travailler d’arrache-pied. « Durant les cinq années écoulées, nous avons traduit tout engagement par des actes et conjugué toutes les forces vives pour assurer le développement du pays en prenant pour boussole les aspirations du peuple, en faisant passer son bien avant tout, en s’opposant résolument aux discours creux et grandiloquents, aux coups de rabot, aux projets de simple prestige ainsi qu’aux actions aveugles et irréfléchies », a-t-il confié. S’il est vrai que c’est la conjugaison de toutes ces actions qui ont permis à la Chine de tant progresser ces dernières années, il faut également reconnaitre selon Li Keqiang qu’elle l’a été grâce à la ferme direction du Comité central du PCC rassemblé autour de Xi Jinping ainsi qu’aux efforts conjugués du Parti, de l’armée et du peuple chinois multiethnique.

C’est pourquoi, le Premier ministre a exprimé ses félicitations à l’ensemble des composantes de la société chinoise tout en les invitant à ne pas perdre de vue le fait que la Chine est un grand pays en voie de développement qui se trouve encore au stade primaire du socialisme et dont le développement reste marqué par de nombreux défis. Au nombre de ceux-ci, il a cité entre autres les tentatives d’endiguement extérieures, la consolidation de la base de la reprise économique, l’insuffisance de la demande, l’instabilité des anticipations des investisseurs et entrepreneurs privés, etc. Face à tous ces défis, il a égrené certaines pistes sur lesquelles devrait se baser l’action du gouvernement en 2023.

Il s’agit notamment de la mise en place d’un nouveau modèle de développement, de l’amélioration de la coordination entre la lutte contre la COVID-19 et le développement économique et social, de la combinaison entre la stratégie d’accroissement de la demande intérieure avec l’approfondissement de la réforme structurelle de l’offre,… « En somme, tout ce qui est nécessaire pour assurer le bon départ de l’édification intégrale d’un pays socialiste moderne ». A noter que l’ouverture de la première session de la 14e APN a été précédée par celle de la première session du 14e Comité national de la Conférence consultative politique du peuple (CCPPC). Ces deux sessions qui constituent les deux évènements majeurs annuels de la vie politique en Chine devront se tenir sur une dizaine de jours.

Nadège YAMEOGO

(Depuis Pékin en Chine)