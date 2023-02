Cinéma: A travers  son film Naras city,  Malick Naboalga s’attaque à l’injustice

Le premier long métrage de Malick Naboalga intitulé Naras City dépeint des tares qui fragilisent la société burkinabè : l’injustice, la corruption, la malhonnêteté…

Dans un village, une fille est tuée par un serpent. Son bien-aimé, Naras, est accusé de l’avoir assassiné. Réfugié dans la capitale et vivant de petits boulots, sa vie devient un enfer. Mais un jour, il reçoit des pouvoirs mystiques avec lesquels il combat l’injustice, l’insécurité, les conflits fonciers, l’escroquerie, la malhonnêteté. A travers son premier long métrage Naras City, le réalisateur Malick Naboalga prend position contre ces tares qui sapent dangereusement la société burkinabè. Au-delà du film, qui était à l’affiche du ciné Nerwaya du 23 au 29 janvier 2023, le réalisateur et son producteur Ousmane Koutou, donnent une leçon de résilience en réalisant ce film. Tournée pendant deux ans avec des petits moyens, environ 20 millions FCFA, l’œuvre a été portée au niveau de la distribution par des bonnes volontés et le réalisateur lui-même qui joue le rôle de Naras.

