Coalition islamique militaire pour combattre le terrorisme : des journalistes à la découverte de l’institution

En marge du Symposium sur « Le rôle des médias dans la lutte contre le terrorisme », organisé par la Coalition islamique militaire pour combattre le terrorisme (CIMCT), des journalistes des pays membres ont eu droit à une présentation de cette institution, suivie d’une visite guidée de son siège, le 29 novembre 2022, à Riyadh, en Arabie Saoudite.

Créée en 2018, la Coalition islamique militaire pour combattre le terrorisme (CIMCT), veut jouer un rôle déterminant dans la lutte contre ce phénomène. Malgré ses grandes ambitions, elle semble encore peu connue. Dans l’optique de corriger cette insuffisance, les premiers responsables de l’organisation ont dévoilé l’institution aux hommes et femmes de médias venus de ses 42 pays membres, dans la matinée du mardi 29 novembre 2022, à Riyadh, en Arabie Saoudite. Exposé, projection d’un film documentaire sur l’historique, les missions de la Coalition, visite guidée du centre, ont constitué le menu de cette matinée de découverte de cette organisation internationale. Le secrétaire général du CIMCT, Général Major Mohammed bin Saïd al Mughaidi, a indiqué que l’initiative de la mise en place de la Coalition date de 2015, sous le leadership de l’Arabie Saoudite. Cette organisation internationale se veut une entité indépendante œuvrant dans la coopération et coordonnant les efforts des pays membres en matière de lutte contre le terrorisme, a-t-il souligné. Elle se donne pour vision d’être un leader mondial de la lutte contre le terrorisme et le premier partenaire des efforts internationaux visant à maintenir la paix et la sécurité internationales. ​ Ses interventions sont axées sur quatre domaines straté-giques à savoir idéologique, médiatique, militaire et celui de la lutte contre le financement du terrorisme, a-t-il ajouté.

Contrer la rhétorique extrémiste

Sur le plan idéologique, l’ambition de la Coalition est de « construire un avenir meilleur pour les générations futures, à travers un message cohérent et global qui réaffirme les principes islamiques de modération, de tolérance et de compassion et qui lutte contre le discours de l’idéologie extrémiste violente tout en représentant la vraie nature de l’Islam et en soutenant des réformes idéologiques, psychologiques et sociologiques ». Dans le domaine de la communication, la CIMCT veut passer par les médias pour produire et diffuser des contenus attractifs fondés sur des éléments factuels et des études scientifiques. L’objectif est de prendre le contrepied de la rhétorique et des allégations diffusées par les idéologies extrémistes, de dénoncer les contre-vérités et les dérives doctrinales qu’elles contiennent, d’insuffler espoir et optimisme, et d’en mesurer l’impact sur les mentalités et comportements. Au niveau militaire, l’action de la Coalition, basée sur la coopération, consiste à soutenir la coordination des ressources et la planification des opérations militaires des pays membres, ainsi que faciliter le partage sécurisé des informations militaires et encourager le renforcement des dispositions militaires anti-terroristes et leur capacité à endiguer les attaques et la violence, a poursuivi son secrétaire général. Pour ce qui est de son 4e champ d’action, la CIMCT se donne pour tâche de collaborer et coordonner avec les autorités compétentes des Etats membres dans le domaine de la lutte contre le financement du terrorisme afin de promouvoir les meilleures pratiques, élaborer les cadres juridiques, réglementaires et opéra-tionnels, faciliter l’échange d’informations et soutenir les opérations de prévention, de détection et de saisie. ​Mohammed bin Saïd al Mughaidi a indiqué que l’action de la Coalition repose sur des principes fondamentaux à savoir, entre autres, la légitimité, la souveraineté, l’alignement, le partenariat, la coopération, l’efficacité, la spécificité, le collectivisme.

Veille informationnelle 24h/24h

Du service de documentation aux bureaux des délégués des pays membres, en passant par le bureau de la coopération internationale, la visite du centre s’est achevée à la salle de situation. Intelligente et hyper équipée avec des technologies de pointe (outils d’intelligence artificielle), elle est le centre névralgique des actions de renseignement de la Coalition. A partir de cette salle, les techniciens veillent 24h/24h, suivent tous les médias sociaux et traditionnels de par le monde, collectent les informations en lien avec le terrorisme, les compilent, les analysent et produisent des rapports journaliers, hebdomadaires, mensuels et annuels sur la situation du terrorisme dans le monde. Ces rapports analytiques électroniques et physiques sont stockés dans une base de données sécurisée. Il ressort par exemple de son rapport 2021 que 59% des victimes des attaques terroristes en Afrique sont des populations civiles contre 45% en Asie. A partir de ces données, le centre fournit des informations, des alertes, des avertissements, des indices du terrorisme qui servent à la prise de décision. A partir de cette salle de situation, la Coalition suit ce qui se passe partout dans le monde en matière de terrorisme, a fait savoir Mohammed bin Saïd al Mughaidi. Sa mise en place traduit la place centrale que la CIMCT accorde aux ressources informationnelles dans la lutte contre le terrorisme. « Sans informations, sans partages d’informations, il n’y a pas d’actions », a conclu le général major. Sur les 42 pays membres, 29 ont déjà des délégués permanents au siège de la CIMCT. Quatre pays, à savoir le Kossovo, le Mozambique, le Kenya, le Djibouti ont demandé à adhérer à la Coalition.

