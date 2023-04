Concours de mémorisation du Coran 180 candidats veulent répartir avec le « Coran d’or »

La 3e édition du concours de mémorisation du Saint Coran se tient du 1er au 5 avril 2023, à la grande mosquée de Ouagadougou. Organisé par El Hadj Boubacar Kafando sous l’égide de la Communauté musulmane du Burkina Faso(CMBF), les compétiteurs sont venus de plusieurs localités.

180 jeunes venus de différentes provinces du Burkina et des pays étrangers vont « déballer » leur savoir du livre saint de l’islam, à l’occasion de la 3e édition du concours de mémorisation du Saint Coran.

Durant cinq jours, les candidats vont devoir convaincre, le jury constitué d’imams, ulémas…pour décrocher le titre suprême : « le Coran d’or ».

Cette édition est placée sous le parrainage du Mogho Naaba, du co-parrainage du président de la Communauté musulmane du Burkina Faso(CMBF), Moussa Koanda, du président d’honneur de la CMBF, Rasmane Sana avec pour invité spécial, Eddie Komboïgo du Congrès pour la démocratie et le progrès(CDP).

A l’ouverture de la compétition, le promoteur, El Hadj Boubacar Kafando a indiqué que comparativement aux autres éditions, l’édition de 2023 enregistre, un nombre record de participants. « La lecture du Coran apporte la paix et un plus au vivre-ensemble pour les familles et le Burkina. Nous avons des candidats du Togo…nous avons autour de 180 candidats. Cela nous motive à continuer cette initiative », a affirmé, El Hadj Kafando.

Organisé sous l’égide de la CMBF, son président Moussa Koanda par ailleurs co-parrain de cette édition, a soutenu que tous les musulmans doivent accompagner cette initiative non seulement pour encourager la religion musulmane, mais pour galvaniser la jeunesse pour qu’on ait chaque année des jeunes qui décident de venir à cette compétition.

Tout en encourageant les compétiteurs, il a expliqué que l’objectif recherché à travers le concours est de promouvoir la religion. «Nous sommes-là pour accompagner cette compétition que le bon fidèle initie chaque année. Si la paix revient, la compétition sera tournante dans les 13 régions. Notre message pour tous les musulmans des 45 provinces du pays est qu’ils prient pour que la paix revienne. Nous sommes convaincus qu’avec la prière de ce mois béni de Ramadan, la paix reviendra », a déclaré le président Koanda.

Le président du CDP, Eddie Komboïgo a, à son tour confié : « Nous avons rendu visite au Mogho Naaba qui nous a demandé d’aider à éduquer les enfants pour qu’ils aient la bonne lecture de la solidarité et de la fraternité. C’est pourquoi, nous avons décidé d’accompagner El Hadj Kafando qui a instauré la lecture du Coran et la bonne version de sorte que si le Coran est bien inculqué à nos enfants, il n’y a pas de raison qu’un jour ou l’autre ils puissent lever une seule arme contre le peuple encore moins sa famille ».

D’ailleurs de son avis, notre pays est en proie aux attaques terroristes et parmi les raisons évoquées, l’on parle de djihadisme qui est une idéologie politique de gouvernance qui n’est pas forcement ce que le Coran dit.

Le représentant du Mogho Naaba, Ibrahim Compaoré a précisé que le Mogho a décidé d’accompagner cette initiative à cause de la noblesse du concours. Car, a-t-il dit, il souhaite que nos enfants soient de bien éduquer. C’est pourquoi, selon ses dires, le chef coutumier, a décidé d’encourager les initiateurs du concours qui ont bien voulu aider les enfants dans leur éducation coranique.

Abdel Aziz Nabaloum

emirathe@yahoo.fr

Sidwaya.info