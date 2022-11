Conjoncture économique du Centre : les recettes et les dépenses communales en progression de 19%.

La Direction régionale de l’économie et de la planification (DREP) du Centre a tenu un atelier de validation de la note de conjoncture économique de la région, au titre du troisième trimestre de l’année, le mardi 22 novembre 2022, à Ouagadougou.

La Direction régionale de l’économie et de la planification (DREP) du Centre n’a pas dérogé à sa traditionnelle mise au point de la situation économique de la région tous les trois mois. Dans cette dynamique, elle a organisé un atelier de validation de la note de conjoncture économique de la région du troisième trimestre de l’année, le mardi 22 novembre 2022, à Ouagadougou. Selon le secrétaire général de la région du Centre, Ram Joseph Kafando, l’élaboration et la validation de la note de conjoncture économique sont d’une importance capitale en ce sens qu’elles permettent aux acteurs de suivre trimestriellement la situation économique de la région et d’alerter les autorités sur les évolutions possibles qui peuvent intervenir dans le court terme.

A l’en croire, cet atelier vise à valider la note de conjoncture économique du troisième trimestre 2022. Selon lui, cette conjoncture économique a été marquée au plan régional par une stabilité des prix. En effet, M. Kafando a souligné que par rapport au deuxième trimestre de 2022, les prix du Kg des principaux produits céréaliers, excepté le mil local, ont connu une baisse. Par contre, au cours de la même période, les prix des produits maraichers tels que l’oignon, la tomate et le chou ont connu une hausse, respectivement de 11,2%, 6,5% et de 3,4%, a-t-il indiqué. En ce qui concerne les autres produits de grande consommation, notamment l’huile, les prix sont dans une tendance baissière, a ajouté le secrétaire général. Pour ce qui est des matériaux de construction tels le ciment et toutes les catégories de fer, les prix sur le marché de la région sont restés stables.

Intensifier les contrôles

Au niveau des produits de l’élevage, les prix moyens des grands et petits ruminants ont également observé la même stabilité. Dans le domaine du tourisme et l’hôtellerie, le nombre de résidents et non-résidents ayant résidé dans les hôtels de la région a augmenté respectivement de 23% et 48,5% et les recettes y afférant ont été multipliées par six. Il ressort également de cette note conjoncturelle que les finances publiques de la région, notamment les recettes et les dépenses des collectivités territoriales sont en progression de 19%. Pour l’amélioration des conditions de vie des populations, des recommandations ont été formulées à l’égard des différents acteurs. Il s’agit des actions de plaidoyers auprès de la SONAGESS et de l’action sociale pour un ravitaillement régulier en vivres des boutiques témoins, de l’intensification du contrôle des prix, des magasins de stockage de céréales détenus par les commerçants. Il convient aussi de veiller au respect de l’arrêté portant fixation des prix des céréales dans la région du Centre et de l’arrêté portant interdiction d’exportation des produits céréaliers.

Mahamadi SEBOGO

Estelle KONKOBO (Stagiaire)