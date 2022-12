Conseil supérieur de la communication : Une quarantaine de personnes décorées dans trois ordres nationaux  

Le Conseil supérieur de la communication (CSC) a décerné des distinctions honorifiques dans les ordres de l’Étalon, du Mérite burkinabè et du Mérite des Arts, des Lettres et de la Communication ce vendredi 30 décembre 2022 à une quarantaine de personnes dont des travailleurs de l’institution, des hommes de médias et de la communication dont 33 chevaliers et 7 officiers.

Parmi les récipiendaires, Mahamadi Sebogo, Kader Patrick Karantao et Souaibou Nombré, tous journalistes aux Éditions Sidwaya ont reçu des médailles de Chevalier de l’ordre du mérite des Arts, des Lettres et de la Communication.

On compte également trois femmes récipiendaires dont deux anciennes journalistes de la »Maison Commune » à savoir Fatouma Ouattara, qui a reçu une médaille au nom du journal en ligne »Queen Mafa » et Marceline Ilboudo actuellement à la retraite.

La cérémonie de décoration s’est voulue sobre, tenant compte du contexte national difficile, a expliqué le président du CSC, Abdoulazize Bamogo : « Nous voulons juste à travers cet acte et comme à l’accoutumée, reconnaître et saluer le mérite de nos collègues et partenaires et les récompenser pour leur dévouement à leurs postes respectifs. Nous voulons célébrer leur mérite (…) et leur contribution à l’effectivité du service public et à la satisfaction de l’intérêt général. »

Sidwaya.info