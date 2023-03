Coopération diplomatique : Le Burkina renoue avec la Corée du Nord

Le gouvernement burkinabè a décidé, lors du Conseil des ministres de ce mercredi 29 mars 2023, de renouer des relations diplomatiques avec la République populaire démocratique de Corée.

Cela se matérialise notamment par l’agrément accordé pour la nomination d’un ambassadeur de la République populaire démocratique de Corée auprès du Burkina Faso.

Selon le ministre en charge des Affaires étrangères, Olivia Rouamba, « le Burkina Faso a jadis entretenu de très bonnes relations avec ce pays qui était un partenaire privilégié sous la période de la Révolution d’août 1983. »

Les domaines privilégiés de coopération entre les deux pays sont la sécurité (à travers l’acquisition d’équipement et de matériels millitaires), les mines, la santé, l’agriculture et la recherche.

Le Conseil des ministres a également validé un guide de négociations des traités d’investissements et relatif aux traités burkinabè des investissements.

« Avec leur adoption, le Conseil vient donner à ces cadres de négociations beaucoup plus d’outils qui permettent au Burkina Faso, dans les négociations des traités d’investissements, de tenir compte de l’intérêt général et de la problématique des différends qui pourraient advenir dans l’application de ces différents traités », a indiqué le ministre en charge du Commerce, Serge Poda.

Occasion pour lui d’appeler les investisseurs, en particulier les Burkinabè de la diaspora qui investissent dans d’autres pays à revenir participer au développement de leur propre patrie.

In fine, le Conseil a adopté un avant-projet de loi portant promotion immobilière au Burkina Faso. Un texte qui introduira des innovations poir améliorer l’offre en matière de logement décent selon le ministre de l’Urbanisme, des Affaires foncières et de l’Habitat, Mikaïlou Sidibé.

« Il s’agit d’une relecture de la loi actuelle qui régit la promotion immobilière au Burkina Faso et vise à assainir la gouvernance du foncier dans le pays, à préserver nos terres agricoles et à corriger les dérives constatées dans la mise en œuvre de la loi actuelle qui a provoqué l’étalement urbain et l’accaparement des terres en lieu et place de la construction de logements », a-t-il souligné.

Sidwaya.info

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso