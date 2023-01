Coopération Togo-Burkina Faso : le Togo réaffirme son soutien à la Transition

Le Président de la Transition, chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré a eu un échange, le mercredi 25 janvier 2023, avec le ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Togolais de l’extérieur de la République du Togo, Robert Dussey.

Le ministre togolais est porteur d’un message du Président Faure Gnassingbé à son homologue burkinabè, le capitaine Ibrahim Traoré. « C’est surtout un message d’amitié et de soutien à la fois au peuple et au gouvernement burkinabè », a-t-il indiqué. Le Burkina Faso et le Togo partagent une même frontière et les liens séculaires entre les deux pays sont très forts, selon le ministre en charge des affaires étrangères. « Nous sommes venus rassurer le président de la Transition, au nom du Président Faure Gnassingbé, que le Togo reste disposé, aux côtés du Burkina Faso et à soutenir le peuple burkinabè pendant cette période de Transition », a soutenu le ministre togolais, Robert Dussey.

Direction de la communication de la présidence du Faso