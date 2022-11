Coupe UFOA B U 15 2022-2023 : le Burkina représenté par les écoles Chauvigny de Banfora

L’édition 2022 du tournoi de l’Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA) Zone B se déroulera du 11 au 13 novembre 2022 à Abidjan, capitale de la république de Côte-d’Ivoire. Les écoles Chauvigny A et de B de la ville de Banfora sont respectivement les représentantes du Burkina Faso chez les garçons et filles à cette compétition sous-régionales. Les deux équipes ont atterri hier 09 novembre 2022 à 19 heures.

C’est le tournoi de qualification du championnat scolaire de la zone UFOA B pour le championnat d’Afrique des écoles. Six nations participeront à ce tournoi régional d’Afrique occidentale qui regroupe le Ghana, le Burkina Faso, le Togo, le Niger, le Bénin et la Côte-d’Ivoire.

Dans la catégorie garçons, l’école Chauvigny A chez les garçons, logée dans le groupe B, rentrera en compétition le 11 novembre 2022 au stade Champroux contre CSP Halissa à 14 heures GMT.

Les finalistes du tournoi représenteront la zone Afrique de l’ouest au championnat d’Afrique scolaire.

En rappel, la phase nationale de qualification a eu lieu à Ouagadougou le 29 juillet dernier et a mis aux prises les écoles qualifiées des régions du Sud Ouest, du Centre, des Cascades, des Hauts-Bassins, du Nord et du Centre Est. Les écoles des Cascades ont remporté les deux trophées, filles et garçons, synonyme de qualification pour cette phase sous régionale.

Mamadou YERE