Campagne MILDA 2025: le ministre Robert Kargougou lance la phase de distribution dans les zones « rurales »

Le ministre de la Santé, Dr Robert Kargougou, a effectué, le samedi 12 juillet 2025, une visite au centre médical de Niangoloko, dans la région du Tannounyan. Une visite au cours de laquelle il a officiellement lancé la distribution des Moustiquaires imprégnées à longue durée d’action (MILDA) dans les zones dites « rurales » (hormis Bobo-Dioulasso et Ouagadougou).

Le recensement et la distribution gratuite des Moustiquaires imprégnées à longue durée d’action(MILDA) ont été faits de façon concomitante ,du 19 juin au 3 juillet 2025 ,pour les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Pour le reste des localités du pays (zones rurales), la distribution des MILDA aux populations a débuté, le samedi 12 juillet 2025. Le lancement a été fait, le samedi 12 juillet 2025, par le ministre de la Santé, Dr Robert Lucien Jean Claude Kargougou, au Centre médical de Niangoloko, à 45 km de Banfora, dans la région du Tannounyan. Le ministre, accompagné de son équipe, du gouverneur de la région et de quelques autorités administratives régionales, était dans cette commune rurale dans le cadre d’une tournée de supervision de la campagne nationale de distribution des MILDA dans la région.

Cette distribution va se faire, à écouter Dr Kargougou, du 12 au 17 juillet 2025 pour les zones qui n’ont pas accusé de retard dans le recensement et le reste à partir du 18 juillet prochain. M. Kargougou a appelé les populations à se déplacer sur les différents sites de distribution pour rentrer en possession de leurs MILDA, et surtout à les utiliser de façon rationnelle. « Dormir sous une MILDA toutes les nuits contribuera à baisser drastiquement le paludisme dans notre pays », a affirmé le ministre. Aussi, a-t-il demandé à la population, d’assainir permanemment leur cadre de vie pour éviter des gites larvaires, et de

veiller à ce que les enfants de 3 à 59 mois puissent bénéficier de leurs médicaments de façon gratuite pour prévenir la survenue du paludisme. Dr Robert Kargougou a par ailleurs rappelé que la vaccination contre le paludisme a été introduite au Burkina Faso au profit des enfants. Mais, le vaccin, a-t-il précisé, n’exclut pas que les populations continuent de dormir sous les MILDA. Le lancement de cette campagne dans la région du Tannounyan n’est pas fortuit, à en croire le ‘’monsieur santé du gouvernement’’. Non seulement, a-t-il expliqué, c’est une région frontalière et spécifique, mais également une région où les niveaux de pluviométrie et de prévalence vectorielle sont assez élevés. Le représentant des partenaires techniques et financiers du ministère de la Santé, Kenet Ehouzou, a reconnu que l’utilisation des MILDA est importante pour une réduction des décès maternels et infantiles liés au paludisme. Il a laissé entendre que tous les partenaires sont engagés à soutenir le gouvernement dans cette campagne. Ce sont 15,9 millions de MILDA qui sont prévues pour être distribuées au cours de cette campagne sur tout le pays.

Alpha Sékou BARRY

