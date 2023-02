Crise à l’ASFB : le comité de sages s’explique

Le président du comité de sages de l’Association sportive des fonctionnaires de Bobo-Dioulasso (ASFB), Vincent de Paul Malo, a animé une conférence de presse, le jeudi 9 février 2023, pour donner les raisons de la crise que vit la famille « Jaune et noir ».

A la suite d’une Assemblée générale (AG) déjà tenue par le clan du président du comité directoire de l’Association sportive des fonctionnaires de Bobo-Dioulasso (ASFB), Abdoul-Cheick Traoré, le président du comité de sages, Vincent de Paul Malo, a initié une autre AG prévue se tenir, ce samedi 11 février 2023. Mais la ligue régionale de football des Hauts-Bassins, par écrit en date du 2 février 2023, a signifié au président du comité des sages, qu’il n’était pas la personne indiquée selon les textes de l’ASFB à convoquer une AG. Pour s’en défendre, Vincent de Paul Malo a animé une conférence de presse, le jeudi 9 février 2023 à Bobo-Dioulasso. « La ligue a trouvé que je n’étais pas habilité à convoquer une Assemblée générale. Pendant ce temps, cette même ligue a accepté et reconnu le bureau consensuel que j’ai mis en place », a relevé d’entrée de jeu, M. Malo. Pour lui, il s’agit d’un paradoxe de la ligue régionale qu’il accuse d’ailleurs d’être de mèche avec le président du comité directoire, Abdoul-Cheick Traoré. La crise que traverse la famille des « Jaune et noir », selon celui qu’on appelle « papa ASFB », trouve son origine dans la dissolution du comité directoire mis en place par les sages sur recommandation de l’ancien Président du conseil d’administration (PCA). « En début de saison sportive 2022-2023, le PCA, Moctar Démé, est venu me voir d’accepter Abdoul-Cheick Traoré à la tête du comité directoire, le temps d’organiser une AG pour des élections.

Chose que nous avons acceptée en mettant en place un bureau consensuel. A notre grand étonnement, sans l’avis du PCA ni des sages, le même Abdoul-Cheick Traoré prend une note, quatre mois après, pour dissoudre ce bureau », a clarifié M. Malo. A l’entendre, c’est cette note qu’il qualifie d’inappropriée qui a créé tout ce « bazar » dans le club. « J’entends des choses par-ci par-là m’accablant d’être le problème. C’est pourquoi, j’ai organisé cette conférence de presse pour donner les raisons de cette crise. Que gagnerais-je à créer une zizanie dans un club que j’ai porté dans mon cœur depuis mon CM1 dans les années 49-50 ? », s’interroge « papa ASFB ». En réalité, a-t-il poursuivi, les gens sont animés d’intentions inavouées et c’est pourquoi la crise perdure. « Quand vous avez des jeunes qui sont manipulés, accrochés à leurs postes et qui ne respectent pas les anciens, comment voulez-vous que la crise finisse ? », se demande M. Malo. Il a donc exprimé sa disponibilité à recevoir le clan de M. Traoré « pour un dialogue et des conseils en famille » afin de désamorcer la bombe qui risque d’avoir des répercussions sur l’équipe.

Kamélé FAYAMA