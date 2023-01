Développement de l’artisanat africain : des experts veulent dynamiser le secteur

Le directeur de cabinet du ministre en charge du développement industriel, Ahmed Racine Yago, a présidé la réunion des experts des 28 Etats membres du Comité de coordination pour le développement et la promotion de l’artisanat africain (CODEPA) qui se tient, les 26 et 27 janvier 2023, à Ouagadougou.

La Xe conférence des ministres en charge de l’artisanat du Comité de coordination pour le développement et la promotion de l’artisanat africain (CODEPA) se tient, du 26 au 28 janvier 2023, à Ouagadougou. En marge de cette conférence, se déroule les 26 et 27 janvier 2023, dans la capitale, la réunion des experts des 28 Etats membres du CODEPA, sous le thème : « La contribution des nouvelles techniques de l’information à la formalisation du secteur de l’artisanat ».

C’est le directeur de cabinet du ministre du Développement industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et moyennes entreprises, Ahmed Racine Yago qui a présidé ce conclave. A l’occasion, les participants ont passé à la loupe les thématiques retenues et le bilan de la dernière conférence en juin 2017, à Bulawayo, au Zimbabwe. Selon le Secrétaire général (SG) du CODEPA au Burkina Faso, Bila Clément Ouédraogo, il a été question d’étudier la problématique de la protection sociale des artisans africains et la formalisation de l’artisanat à travers les Technologies de l’information et de la communication (TIC).

« Vous n’êtes pas sans savoir que les artisans africains travaillent dans la précarité pendant leurs vieux jours. Nous sommes dans un monde de digitalisation et il serait bien que l’artisanat africain prenne le train en marche pour entrer dans la modernisation », a-t-il déclaré. Pour le directeur de cabinet du ministre en charge de l’artisanat, ce genre de concertations est indispensable au regard de la contribution de l’artisanat dans la formation du Produit intérieur brut (PIB) des pays concernés. Il a aussi fait savoir que le secteur de l’artisanat est un moyen de perpétuer les valeurs culturelles et sociales d’où, à l’en croire, le bien-fondé de la rencontre.

Des problèmes institutionnels, techniques et économiques

L’artisanat, en général et en particulier du continent africain souffre de problèmes institutionnels, techniques et économiques. La présente session a choisi de se pencher spécifiquement sur le point relatif aux aspects numériques profitables à l’artisanat. Nous sommes en droit de fonder beaucoup d’espoir en cette rencontre pour que l’artisanat puisse occuper la place qui est la sienne dans le processus de développement économique, social et culturel du continent africain », a laissé entendre Ahmed Racine Yago.

Il a, par ailleurs, salué la tenue d’une telle réunion car elle permet d’adopter des approches concertées dans la résolution des difficultés qui entravent le développement de l’artisanat africain. Le directeur de cabinet du ministre en charge de l’artisanat a, en outre, rappelé que la Xe conférence des ministres en charge de l’artisanat du CODEPA intervient à un moment où les acteurs appellent de leurs vœux l’intégration du CODEPA à l’Union africaine (UA) en qualité de comité technique spécialisé.

Le CODEPA, créé par l’Assemblée générale constitutive du 29 octobre 1992, est une organisation interafricaine qui vise la promotion et le développement de l’artisanat africain, à travers la concertation, la réflexion et l’action. La session de concertation des 28 pays membres du CODEPA devrait enregistrer la participation de la Confédération des artisans de l’Afrique de l’Ouest (CAAO), du Réseau ouest-africain des femmes artisanes (ROAFA), de la Confédération des petites entreprises et de l’artisanat de l’Afrique centrale (CAPEAC), du Réseau des salons et foires dédiés à l’artisanat africain (RESOFA), des Chambres de métiers de l’artisanat, des Communautés économiques régionales (CER), de la Commission de l’Union africaine (CUA), du Conseil mondial de l’artisanat (WCC), etc.

Augustin Sogoh SANOU