Développement : L’Arabie saoudite va allouer 800 millions de dollars de prêts aux pays les moins avancés

A la 5e conférence des Nations unies sur les pays les moins avancés (PMA) qui se tient à Doha au Qatar, du 5 au 9 mars 2023, le ministre saoudien de l’Economie et de la Planification, Faysal bin Fadhil Alibrahim, a fait des annonces importantes. En effet, a-t-il déclaré, que le Royaume d’Arabie saoudite allouera 800 millions de dollars par le biais du Fonds saoudien pour le développement (SFD) pour financer des projets de développement des pays les moins avancés (PMA) dans des régions de l’Afrique et de l’Asie. Cela se justifie, à en croire le ministre Faysal, que malgré le développement et les progrès sociaux réalisés au cours des cinquante dernières années, les défis fondamentaux auxquels sont confrontés les pays les moins avancés demeurent et sont devenus plus complexes et urgents.

Ainsi, le Royaume s’est engagé à soutenir les pays les moins avancés en les aidant à surmonter les défis et en travaillant avec la communauté internationale pour pousser ces pays vers le progrès et le développement.

En rappel, le FSD a accordé 330 prêts totalisant 6,26 milliards de dollars aux PMA de 1975 à 2022, finançant 308 projets et programmes de développement bénéficiant à 35 pays.

A Yémen, a en 2018, le royaume a mis une stratégie visant des plans de développement en coordination avec le gouvernement yéménite et conformément aux objectifs de développement durable. Ce programme a mis en œuvre 224 projets et initiatives d’une valeur de 917 millions de dollars, soutenant le peuple yéménite.

Le royaume avec ses centres spécialisés œuvre dans le domaine humanitaire. Pour ce faire, le Centre Roi Salman d’aide humanitaire et de secours (KSrelief) a fourni une aide humanitaire à 90 pays, d’une valeur totale de 6,2 milliards de dollars, finançant 2314 projets dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la santé, de l’éducation, de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement.

Le ministre a conclu en déclarant que le Royaume coopérera avec des partenaires internationaux sur des initiatives visant à soutenir le développement et continuera à jouer un rôle de premier plan dans tous les domaines du développement aux niveaux régional et international pour réaliser l’Agenda 2030 pour le développement durable.

