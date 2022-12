Le colonel à la retraite et essayiste, Lona Charles Ouattara, a dédicacé son ouvrage intitulé : « Le drame d’Inata au Burkina Faso : Absence indicible de vision stratégique », le samedi 10 décembre 2022, à Ouagadougou.

Le drame d’Inata dans la province du Soum (région du Sahel) survenu le 14 novembre 2021 et ayant causé la mort de 57 personnes dont 53 gendarmes et 20 autres portées disparus, a fait l’objet d’un essai par le colonel à la retraite Lona Charles Ouattara.

L’ouvrage de 148 pages et divisé en six chapitres est intitulé : « Le drame d’Inata au Burkina Faso : Absence indicible de vision stratégique ». Il a été édité par L’Harmattan.

L’œuvre décrit dans les détails les « mauvais choix » ayant conduit au drame d’Inata et révèle « le mépris du politique et de la hiérarchie militaire pour la stratégie ». Selon l’écrivain-essayiste, le drame de Inata l’a interpelé en tant qu’ancien militaire qui ne souhaite pas que l’armée et le pays disparaissent.

Selon l’auteur, cet événement malheureux lui a donné une opportunité de revenir sur les fondamentaux de l’armée qui, de son point de vue, avant Inata était mal préparée.

« Le format militaire n’est pas adapté à la situation. Nous avons une armée, une nation qui se permet de nommer des généraux, alors qu’il n’y a pas de commandement spécifique pour ces généraux », a-t-il relevé.

Aux dires de M. Ouattara, le format militaire actuel se limite au régiment sans la brigade, la division et le corps d’armée. Et pour faire face à la situation, il propose la création immédiate de grandes unités, des brigades pour employer les généraux de brigade, des divisions pour les généraux de division…

Pour l’homme de culture et de lettres, Dr Dramane Konaté, « l’écrivain doit plonger sa plume dans le sang pour panser la plaie de la société ». A l’entendre, le livre explique comment et combien l’attaque d’Inata n’est pas un drame pour le Burkina, mais une tragédie qui pouvait être évitée.

Le livre expose également, a-t-il fait savoir, des réflexions pointues sur la stratégie, la tactique et la logistique. Selon Dr Konaté qui explique la plume de l’auteur, c’est la combinaison de ces trois paramètres (stratégie, tactique et logistique) et une réforme profonde de l’armée qui devraient permettre au Burkina Faso de venir à bout du terrorisme.

L’invité d’honneur de la cérémonie de dédicace, Dr Melegué Traoré, a relevé pour sa part, que le livre a été « très bien » rédigé avec une écriture « très légère ». Selon lui, depuis le début de cette « guerre » en 2015, ce qui a le plus manqué est l’absence d’une stratégie. Il a dit espérer que l’ouvrage va être lu.

L’ouvrage est disponible au prix de 10 000 F CFA. Le colonel Ouattara est également auteur d’autres livres, notamment, sur la Révolution burkinabè, son engagement politique et la 3e guerre du Burkina Faso.

Timothée SOME

timothesom@yahoo.fr

Hermann PIMA

(Stagiaire)