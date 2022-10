Education en Afrique : Les gouvernements renforcent leur collaboration afin d’améliorer l’apprentissage chez les enfants

Les représentants des gouvernements africains se réunissent à l’occasion de la Triennale de l’ADEA à l’île Maurice, pour réfléchir ensemble à des solutions. Selon un nouveau rapport publié par l’UNESCO, l’Association pour le développement de l’éducation en Afrique (ADEA) et l’Union africaine, les enfants d’Afrique ont cinq fois moins de chances d’acquérir les compétences de base que les enfants dans le reste du monde. En effet, Dans quatre pays africains sur dix, la capacité des systèmes éducatifs du continent à assurer à leurs élèves la maîtrise même rudimentaire de la lecture et de l’écriture a diminué au cours des trente dernières années. Le rapport continental s’appuie sur cinq rapports nationaux complémentaires produits en partenariat avec les ministères de l’éducation concernés, ceux-ci traitent de la République Démocratique du Congo, du Ghana, du Mozambique, du Rwanda et du Sénégal. Il repose également sur une série d’études de cas provenant de diverses régions africaines.

Le rapport indique également qu’au-delà des défis socio-économiques, la disponibilité limitée de manuels scolaires de bonne qualité, l’absence de mesures de soutien adéquates à destination des enseignants, le caractère inadapté de la formation des enseignants et de la mise à disposition de guides pédagogiques, les progrès limités dans l’introduction des langues nationales au sein de l’enseignement et l’insuffisance des programmes de restauration scolaire sont des facteurs clés qui ont conduit à de mauvais résultats d’apprentissage en Afrique subsaharienne.

Pourtant, des interventions récentes démontrent que des progrès sont possibles si les efforts se concentrent sur des méthodes de travail en classe fondées sur des données probantes. Ces pratiques positives mises en avant dans le rapport, ainsi que d’autres expériences de terrain doivent venir enrichir un mécanisme d’apprentissage par les pairs consacrés à l’acquisition des compétences fondamentales, sous l’égide de l’UA et qui a été introduit parallèlement à ce rapport : il s’agit du réseau LEARN (Réseau d’exploitation de l’analyse des résultats de l’éducation) qui s’appuie sur les clusters de la Stratégie continentale de l’éducation pour l’Afrique

Sidwaya.info