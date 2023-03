Education inclusive : des journalistes formés pour mieux communiqué le message de sensibilisation

Le ministère de l’Education nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales à travers la Direction de la Promotion de l’Education Inclusive, de l’Education des filles et du genre (DPEIFG) a formé une vingtaine de journalistes les 21 et 22 mars 2023 à Ouagadougou, sur les stratégies de communication et de diffusion des Ressources pédagogiques numérisées (RPN) adaptées aux apprenants handicapés.

La Directrice générale de la promotion de l’éducation inclusive, de l’éducation des filles et du genre (DPEIFG), Maïmouna Kéré, a justifié la tenue de cet atelier en présentant le contexte social, sécuritaire et humanitaire du Burkina Faso (attaques incessantes, maladie du COVID 19) qui a entraîné la fermeture de structures éducatives.

Pour assurer la continuité pédagogique, des ressources pédagogiques numérisées (RPN) ont été conçues mais n’étaient pas accessibles à tous les apprenants, notamment ceux handicapés, a-t-elle indiqué.

C’est donc en vue de répondre à tous ces besoins que la DPEIFG, en collaboration avec l’ONG LIGHT FOR THE WORLD, a initié cet atelier de formation au profit d’une vingtaine de journalistes venus de plusieurs régions du Burkina.

Maimouna Kéré a souligné, en effet, que la réussite du projet de mise en accessibilité des Ressources aux apprenants handicapés à travers le pays, une bonne communication est à mettre en place.

Au cours de la session, les participants ont été éclairés sur les différentes types ou formes de handicap que l’on peut rencontrer chez les enfants.

Puis, les hommes et femmes de médias ont été amenés à proposer des idées d’activités et de messages de sensibilisation, ainsi que des stratégies de mise en œuvre d’actions de sensibilisation en lien avec les thématiques de l’éducation inclusive.

Hubert BADO