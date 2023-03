Effort de guerre : des élèves remettent leur contribution au chef de l’Etat

Le Président de la Transition, chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traore a reçu ,le lundi 27 mars 2023, à Ouagadougou, une délégation des élèves du lycée technique national général-El-Hadj-Aboubacar-Sangoulé-Lamizana. Mue par un esprit patriotique, cette délégation est venue remettre au chef de l’Etat, la contribution à l’effort de guerre des élèves de l’établissement.

Les élèves du Lycée technique national général-El-Hadj-Aboubacar-Sangoulé-Lamizana (LTN-ASL) répondent ainsi à l’appel à la contribution volontaire lancé par le Président de la Transition dans la dynamique de soutenir l’effort de guerre. Ils ont pu mobiliser 574 100 francs CFA en soutien à l’effort de guerre. « On s’est senti patriote et en tant que Burkinabè, cette lutte est la nôtre. Nous sommes des élèves, mais nous pouvons contribuer à notre manière. C’est pourquoi, nous nous sommes privés de notre pain quotidien pour participer à cet effort », a indiqué Abdoul Hamidou NIKIEMA, porte-parole de la délégation. Il a dit saisir cette occasion pour « appeler mes camarades élèves du Burkina à répondre à l’appel à contribution car cette guerre est la nôtre ». Par ce geste, les élèves du LTN-ASL ont invité les scolaires et étudiants du Burkina Faso à se mobiliser et à exprimer leur soutien aux actions de la Transition pour « la liberté et l’indépendance véritable de notre patrie ». Abdoul Hamidou NIKIEMA a souligné qu’en retour, le Président de la Transition a dit compter sur eux, la jeunesse burkinabè dans la lutte engagée contre l’insécurité.

Direction de la communication de la Présidence du Faso