Eliminatoires CAN 2023/ Burkina – Eswatini : les Etalons avec une attaque expérimentale

En match retour comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations, Côte d’Ivoire 2023, les Etalons du Burkina reçoivent ce soir (19h TU) le Sihlangu Semnikati (Bouclier du Roi) de l’Eswatini. Objectif pour l’équipe nationale du Burkina : « gagner pour consolider son leadership dans la poule B ».

Le 7 juin 2022, le match de la 2e journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) met aux prises les Etalons du Burkina Faso aux Sihlangu Semnikati (Bouclier du Roi) de l’Eswatini. Ce jour-là, au FNB Stadium de Johannesburg en Afrique du Sud, Sabelo Ndzinisa avait ouvert le score (64e) avant une réaction rapide et clinique de Dango Aboubacar Ouattara (69e, 75e) et Stéphane Aziz Ki (85e) pour une victoire 1-3 des poulains d’Hubert Velud. Plus d’un an après, beaucoup de choses se sont passées dans cette poule B. Le Burkina Faso et le Cap-Vert ayant ainsi réussi à valider leur qualification pour la phase finale de la CAN. L’Eswatini et le Togo sont éliminés. Quoique sûrs d’être en Eburnie en janvier prochain pour la fête biennale du football continental, cette ultime opposition du groupe est loin d’être un match de gala pour les Etalons, selon joueurs et encadrement technique. « Match de gala ? Pas du tout. Nous sommes des compétiteurs et nous savons tous que cette rencontre, au-delà de la première place à consolider, est une occasion d’entrer dans la préparation de la Coupe d’Afrique des nations », a prévenu le capitaine Issoufou Dayo. Même son de cloche chez son entraineur Hubert Velud. Les Etalons, selon lui, ne sont pas venus en tourisme au Maroc. « Il faut tout faire pour finir premier du groupe. Nous prenons au sérieux cette équipe qui a embêté toutes les équipes de la poule. Nous l’avons étudiée. Elle est une équipe à prendre en considération », a-t-il ajouté. Tous sont unanimes sur le bon état d’esprit du groupe Etalons. Et le mieux placé pour le constater est bien Dayo, même s’il regrette les absences de certains de leurs coéquipiers blessés. « Nous sommes biens, sauf nos camarades blessés qui nous manquent. Mais, le groupe présent est prêt et conscient de l’enjeu du match que nous prenons au sérieux », a souligné le capitaine de RS Berkane du Maroc. Il a laissé entendre que la force de leur groupe est « la solidarité et le collectif. Il n’y a pas de prise de tête dans le groupe ». Au nom de ses camarades, ils promettent de mouiller le maillot pour la victoire.

Edmond Tapsoba et Blati Touré probablement préservés

Hubert Velud se satisfait du fait qu’il n’y ait pas de blessés à part ceux déjà connus avant le début du stage, mais aussi du travail abattu par ses garçons. « Je sens que les joueurs sont concentrés et ont envie de faire un bon match », s’est-il réjoui. Le technicien français des Etalons a annoncé qu’il y aura des changements dans la composition de l’équipe qui va démarrer la rencontre face à l’Eswatini. « Nous avons beaucoup d’absents. Il y aura une attaque un peu expérimentale », a-t-il informé. C’est pourquoi, l’ex-sélectionneur du Soudan souhaite que ses joueurs puissent saisir leur chance, eux qui ne jouent pas régulièrement. Un conseil qui semble s’adresser à des garçons comme Cheick Djibril Ouattara. En tout cas, le sociétaire de Mouloudia Oujda a avoué s’être déjà préparé à cela. Ainsi, à cause du carton jaune d’Edmond Tapsoba (et aussi Blati Touré) qui sera probablement préserver pour éviter un second qui le privera du premier match de la CAN, Issoufou Dayo et Adamo Nagalo pourront former l’axe de la défense. Sur les côtés, il y aura sans surprise Issa Kaboré à droite et Abdoul Razack Guiébré à gauche. Dans le secteur médian, Hubert Velud pourrait faire confiance au trio Adama Guira, Stéphane Aziz Ki, Gustavo Fabrice Sangaré. L’attaque qui sera le bastion de tous les inconnus pourrait être formée par Mohamed Konaté, Mamady Bangré et Cyrille Bayala. La rencontre est prévue pour 19 h (TU) au Grand stade de Marrakech. Elle sera officiée par un trio arbitral égyptien composé de Amin Mohamed Omar (centre) et avec comme assistants Mahamoud Ahmed Kamel, Ahmed Hossam Taha Ibrahim.

Yves OUEDRAOGO Depuis Marrakech