Embuscade sur l’axe Oursi-Déou : La compassion et les appels à l’union des leaders politiques

Après l’embuscade du 17 février dernier sur l’axe Oursi-Déou, dont le bilan provisoire communiqué par l’état-major général des armées fait état de 51 soldats tombés au champ d’honneur et plus d’une centaine de terroristes abattus au cours de la riposte qui s’en est suivi, différents leaders politiques ont exprimé leur compassion sur le drame.

Le patron de l’Union pour le progrès et le changement (UPC), Zéphirin Diabré a partagé sa « profonde douleur » tout en louant la riposte « vigoureuse et historique » engagée contre les assaillants. L’homme politique exhorte tous les Burkinabè, en ces moments difficiles, « à cultiver l’esprit d’unité nationale, et à soutenir les autorités de la Transition, dans leur détermination à restaurer notre intégrité territoriale ».

Du côté du Parti panafricain pour le salut (PPS), c’est également l’affliction. « Toutes les personnes tombées sont des soldats qui ont eux-mêmes consenti le martyr et tous les Burkinabè se doivent de leur reconnaître ce mérite et prier pour le repos de leurs âmes », écrit le parti dans un communiqué signé de son président, Abdoulaye Mossé.

Le président du Mouvement pour le changement et la renaissance, Tahirou Barry a également eu des mots de compassion et de résilience à l’endroit des victimes et de la nation toute entière. « Après la douleur, les larmes, il y aura certes l’apaisement, la joie et des victoires », a-t-il soutenu. Pour Tahirou Barry, face à ces épreuves les burkinabè doivent restés dignes et intègres.

Le parti « Les Démocrates » s’est aussi exprimé, notant que les burkinabè demeurent déterminés et soudés, même si le prix à payer dans cette lutte pour la restauration de leur pays est élevé. « Depuis des années ils ont payé le prix fort et continuent d’engager leur vie pour sauver notre pays. En ces moments éprouvants pour la Nation entière et pour nos hommes au front, j’exhorte le peuple Burkinabè à rester déterminé et soudé derrière notre armée », a déclaré le président du parti, Smaila Ouédraogo.

Augustin Sanou

Sidwaya.info