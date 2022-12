ENAM : la promotion « Sursaut patriotique » prête à relever les défis

L’Ecole nationale d’administration et de magistrature (ENAM) a organisé la cérémonie officielle de sortie des stagiaires de la promotion 2020-2022, sous le sceau de la résilience administrative face aux défis sécuritaires, le mardi 20 décembre 2022, à Ouagadougou.

La cuvée 2020-2022 de l’Ecole nationale de l’administration et de la magistrature(ENAM) est prête à servir la Nation. Forte de 638 stagiaires, elle a effectué sa sortie officielle de promotion, dans l’après midi du mardi 20 décembre 2022, à Ouagadougou, sous le thème : « Résilience administrative et défis sécuritaires : quelles contributions de l’Enarque ? ». Discours, remise de diplôme aux lauréats, décorations et remise d’attestation de reconnaissance ont été les temps forts de cette cérémonie, présidée par le chef du gouvernement, Me Apollinaire Kyélem de Tambèla et en présence de bien de personnalités administratives. « Sursaut patriotique », tel est le nom de la promotion donnée par le chef du gouvernement. Pour le Directeur général(DG) de l’ENAM, Dr Jacob Yarabatioula, par ce nom de promotion et le thème de cette sortie officielle, les énarques voudraient faire « corps avec la vision du gouvernement » de la Transition qui travaille à instaurer un changement qualitatif, structurant dans la gouvernance et la souveraineté du Burkina Faso. Saluant les efforts consentis tout le long des deux ans de formation, Dr Yarabatioula a exhorté les impétrants à la loyauté, à l’humilité et à la discipline pour être véritablement au service de l’administration publique.

« Ces talents, il vous appartient de les développer quel que soit le poste qui vous sera réservé », a-t-il lancé. En effet, le représentant des parrains, le directeur général d’Iam Gold Essakane SA, Tidiane Barry, réagissant sur le thème de cette sortie, a fait savoir qu’il traduit l’engagement de la promotion à jouer sa partition dans la lutte engagée contre l’hydre terroriste et dont les effets sur l’administration publique ne sont plus à démontrer. M. Barry a soutenu que le contexte sécuritaire actuel interpelle et disposer d’une administration résiliente est un challenge, un tremplin pour relever le défi. Et, de son point de vue, pour y parvenir, il faut des agents dévoués et loyaux, professionnellement compé-tents qui ont le sens du service public. « La résilience de l’administration repose sur l’abnégation, le don de soi et l’adaptation au contexte sécuritaire mouvant dans lequel notre pays baigne », a laissé entendre Tidiane Barry, à l’endroit des filleuls, tout en les invitant à faire preuve de dévouement et de professionnalisme.

La résilience administrative, un impératif

« Ayez à cœur d’être des bâtisseurs de cette administration résiliente et vertueuse que nous appelons de nos vœux », a-t-il insisté. Le délégué de la promotion, Aimé Bado, malgré les nombreux défis liés au contexte national, au nom de ses camarades, a traduit tout son engagement à remplir au mieux leurs missions et à « inverser les paradigmes » pour le bien des usagers de l’administration. Pour lui, en plus des valeurs qui caractérisent le Burkinabè, dans son essence et qui tient à cœur le gouvernement, la promotion « Sursaut patriotique » va travailler, autant que possible, à la satisfaction des acteurs du service public. « Pour nous, aucun sacrifice ne sera de trop pour apporter notre contribution pour sortir le pays de la situation dans laquelle il se trouve, en étant des agents techniquement compétents pour une administration résiliente et efficace », a declaré Aimé Bado.

Pour le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Bassolma Bazié, le gouvernement attend de la promotion sortante, des agents au goût du travail bien fait et à même de hisser le flambeau du pays dans ce contexte de menace sécuritaire. Car, a souligné Bassolma Bazié, la résilience administrative est désormais un impératif de la survie de nos administrations et des Etats en proie à d’énormes défis. « Il ne s’agit pas de ressasser le bilan des infrastructures étatiques vandalisées, fermées mais de réfléchir aux moyens de rebondir toutes les fois que l’autorité de l’Etat est mise à mal », a martelé le ministre en charge de la fonction publique. Pour ce faire, il a appelé la cuvée 2020 -2022 de l’ENAM à un sursaut d’orgueil, à l’offensive, à proscrire la résignation pour relever les défis du moment.

Soumaïla BONKOUNGOU