Engagement citoyen : La « Carte Jeune Burkindi », un projet pour mobiliser la jeunesse autour du patriotisme

Le ministère en charge de la Jeunesse souhaite promouvoir les idéaux de patriotisme et d’engagement citoyen au sein de la jeunesse burkinabè. D’où l’idée d’instituer une carte dite « Carte Jeune Burkindi ».

Le ministère a organisé un atelier dédié à ce projet le 1er mars dernier.

L’ambition du département est de pouvoir disposer d’une base de données numériques des jeunes de 15 à 35 ans afin de maîtriser les cibles réelles de la jeunesse en quête d’orientation, d’accompagnement et d’appui technique et financier.

Cette carte sera également un instrument d’identification, de gouvernance et de facilitation de l’accès des jeunes à certains produits et services que le ministère et d’autres institutions notamment celles financières offrent aux jeunes.

Selon le service de communication du ministère, « il s’agit non seulement de doter le ministère en charge de la jeunesse d’un outil dynamique et tangible pour mieux développer et évaluer les actions en faveur des jeunes, mais aussi d’engager le secteur public, parapublic, privé et les Organisation de la Société Civile, sur une action concrète de contrepartie patriotique en faveur de la jeunesse, et d’amorcer les bases d’un dispositif de l’assurance chômage. »

Cela contribuera à une justice sociale en faveur des jeunes et à leur insertion socioéconomique, de l’avis du ministère.

