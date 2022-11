Enrôlement VDP au Centre : plus de 13 500 demandes enregistrées

L’opération d’enrôlement de Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) a pris fin, vendredi 18 novembre 2022 à Ouagadougou. Le dernier jour de l’opération a connu un engouement particulier au gouvernorat de la région du Centre.

Lancé le 25 octobre dernier, le recrutement de 50 mille Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) dont 15 000 volontaires nationaux et 35 000 volontaires communaux, a pris fin, le vendredi 18 novembre 2022, à Ouagadougou. Débutée timidement, l’opération a connu, les derniers jours, une forte mobilisation dans la majorité des centres d’enrôlement.

En effet dans le cadre de la défense du territoire national, le Président de la Transition le capitaine Ibrahim Traoré, a invité les Burkinabè à participer à l’effort de guerre à travers une mobilisation populaire pour la lutte contre le terrorisme. Le vendredi 18 novembre 2022 (c’est le dernier jour de l’enrôlement), une grande foule d’hommes et de femmes s’est massée dans les locaux du gouvernorat de la région du Centre.

La responsable du service des ressources humaines au gouvernorat de la région du Centre, Blanche Eveline Yaméogo a confié que du début de l’opération au vendredi 18 novembre 2022 à 15 h 30 minutes, 6 646 personnes ont été enregistrées au niveau du gouvernorat, 200 au haut-commissariat et 1 373 à la mairie de Ouagadougou. A ces chiffres, il faut ajouter 1 691 demandes enregistrées au niveau des communes rurales de Saaba, Koubri, Komki-Ipala, Komsilga, Pabré et Tanghin-Dassouri.

La région du Centre totalise ainsi 13 549 demandes. Toutefois Mme Yaméogo a indiqué que ces chiffres pourraient connaitre une évolution à l’issue de la capitalisation de l’ensemble des bureaux qui avaient la charge d’effectuer des opérations d’enrôlement. Du reste, elle s’est réjouie de l’engouement et de la représentativité de tous les âges. Des jeunes, des hommes, des femmes, des personnes âgées, des handicapés moteurs, visuels et auditifs sont venus se faire enrôler pour montrer leur attachement à la mère patrie.

A l’intérieur de la cour du gouvernorat, de bonnes volontés formaient une équipe autour de Larba Yaméogo, offrant gracieusement ses services pour la rédaction et le remplissage des documents d’enrôlement aux demandeurs illettrés. « Nous sommes venus pour nous enrôler le 10 novembre et nous avons constaté que nombreux sont les demandeurs qui ne savent ni lire ni écrire.

Comme il s’agit d’une cause nationale nous avons décidé d’apporter notre contribution en rédigeant, remplissant et donnant toutes les informations », a-t-il indiqué. Quant à Latif Ben Ouédraogo qui dit être fatigué de voir les dégâts que font les terroristes, il a soutenu que le Président Ibrahim Traoré l’a convaincu. A l’entendre, il a montré qu’il est un vrai patriote en décidant de garder son salaire de capitaine. « Nous, les jeunes, avons besoin d’un repère comme lui et pour lui, nous sommes prêts pour la Nation, pour aller au front défendre notre chère patrie », a-t-il lancé.

Emmanuel BICABA