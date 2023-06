Entrepreneuriat communautaire : le projet présenté au président de l’ALT

Le directeur général de l’Agence pour la promotion de l’entrepreneuriat communautaire, Karim Traoré, a présenté le projet de promotion de l’entrepreneuriat communautaire, le jeudi 8 juin 2023, au Président de l’Assemblée législative de transition (ALT) Ousmane Bougma.

En vue de promouvoir les entreprises locales et accroitre l’économie communautaire, le gouvernement avait décidé lors du conseil des ministres du 08 février dernier, la création d’une Agence de promotion de l’économie communautaire (APEC). Ladite agence aura pour mission de financer les entreprises communautaires par actionnariat populaire dans les différents secteurs dont l’agriculture, l’élevage, les mines, le textile et l’agroalimentaire. Le directeur général de l’APEC, Karim Traoré, a présenté le programme de promotion de l’entrepreneuriat communautaire, le jeudi 8 juin 2023 au Président de l’ALT, Dr Ousmane Bougma. A sa sortie d’audience M. Traoré a affirmé qu’il a été question de décliner les grandes lignes du projet de promotion de l’entrepreneuriat communautaire au président de l’ALT afin de recueillir ses orientations et ses conseils pour la réussite de ce programme ambitieux. « Nous avons bénéficié de ses conseils afin de bâtir un modèle très robuste qui permettra à l’ensemble des burkinabè d’être des acteurs dans les grands projets de la nation », a-t-il confié. En effet, M. Traoré a affirmé qu’il a été agréablement surpris par l’intérêt que le président de l’ALT a porté à ce programme. Car, a-t-il dit, le Président Bougma est très attaché aux différents objectifs que poursuit ce projet. Il a en outre indiqué que le programme va commencer par une première phase, celle des souscriptions. « Nous allons inviter les burkinabè à devenir membres de la société coopérative et aussi à prendre des parts sociales dans le but de financer un premier lot de quatre entreprises que nous avons identifié dans les domaines de l’agriculture, la transformation des matières premières, le textile, les mines, et l’élevage », a souligné Karim Traoré. Et d’ajouter que le projet de promotion de l’entrepreneuriat communautaire est un projet en gestation dont le lancement se fera le 12 juin prochain.

Mahamadi SEBOGO

Imelda BATIONO (Stagiaire)