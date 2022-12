États-Unis – Afrique : Washington accueille les chefs d’État africains

Le président américain, Joe Biden, accueille à partir de ce mardi 13 décembre, un sommet avec l’Afrique. Plus de cinquante délégations de chefs d’États, de Gouvernements et de hauts fonctionnaires du continent participent à ce sommet à Washington.

Au programme des sujets économiques et commerciaux, sécuritaire et politique.

Au plan économique, le programme AGOA mis en place en 2000 en vue de faciliter les exportations africaines vers les États-Unis pour soutenir le développement économique sera au centre des échanges. Ce programme arrive à échéance en 2025 et des analystes estiment que les pays africains devraient profiter de ce sommet pour réaliser un accord commercial plus avantageux.

Au-delà des initiatives commerciales et économiques, la sécurité occupera une bonne partie des discussions, notamment concernant le Sahel. La secrétaire américaine adjointe pour les Affaires africaines a réitéré l’engagement des États-Unis à relever les défis sécuritaires en Afrique de l’Ouest et au Sahel.

Enfin, au plan politique et géostratégique les pays africains ont à cœur d’avoir un soutien appuyé des États-Unis pour que l’Afrique obtienne un siège permanent au Conseil de sécurité de l’ONU. Lors de l’Assemblée générale des Nations unies en septembre, Joe Biden avait d’ailleurs soutenu la revendication. Le président américain soutient également l’idée d’un siège permanent pour l’Union africaine au sein du G20.

Certains observateurs voient ce sommet comme une volonté pour les Etats-Unis d’être plus présents sur le continent dans un contexte où les américains sont distancés par la Chine et font face à une présence plus appuyée de la Russie.

Sidwaya.info