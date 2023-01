FESPACO 2023 : le colloque de la biennale prévu les 27 et 28 février 2023

Le Burkina Faso sera, du 25 février au 4 mars 2023, sous les projecteurs grâce à la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO).

Afin d’approfondir la réflexion sur le cinéma africain et de la diaspora, la délégation générale du FESPACO organisera, les 27 et 28 février 2023, un colloque sur le thème de la biennale « Cinémas d’Afrique et culture de la paix ».

La rencontre sera surtout animée par des chercheurs et des professionnels du cinéma et de l’audiovisuel qui transmettront leurs propositions de communication aux organisateurs du FESPACO jusqu’au 21 janvier 2023.

AK