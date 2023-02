FESPACO : Le Comité national d’organisation(CNO) entre en scène

La 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision (FESPACO) aura lieu du 25 février au 04 mars 2023 sous le thème « Cinémas d’Afrique et culture de la paix » et avec le Mali comme pays invité d’honneur. Pour réussir l’événement, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a officiellement installé, ce jeudi 02 février 2023, le Comité national d’organisation(CNO). « Depuis plusieurs mois déjà, la Délégation générale du FESPACO a conçu le scénario, effectué le découpage et préparé la production. Vous êtes conviés sur le plateau pour apporter votre contribution à la réalisation », a-t-il déclaré aux membres du CNO, placés sous la direction de Fidèle Tamini, le président du comité également le Secrétaire général du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. Pour cette fête du cinéma africain, 170 films-notamment 15 en lice pour l’Étalon d’or de Yennenga ont été retenus et programmés dans les différentes salles de cinéma de la capitale burkinabè. Aux cinéphiles et aux professionnels du cinéma, les autorités burkinabè promettent une biennale sécurisée. « Je puis vous rassurer que tout sera mis en œuvre pour que les festivaliers viennent dans la paix, séjournent dans la sécurité et regagnent leurs pays respectifs en toute quiétude », a affirmé le ministre.

AK