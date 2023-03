FIFA: Le plan Infantino pour le développement du football mondial

Réélu pour un deuxième mandat, le président de la FIFA Gianni Infantino a prévu une stratégie pour développer davantage le football mondial.

Lors du 73e Congrès de la FIFA tenu à Kigali (Rwanda) le 16 mars dernier, le président de l’instance dirigeante du football mondial, Gianni Infantino a, après sa réélection pour un deuxième mandat, présenté son plan de développement du football durant les quatre prochaines années. Sa stratégie de développement repose sur 11 points. Il s’agit d’organiser la meilleure Coupe du Monde Féminine de la FIFA en juillet et août prochains en Australie & Nouvelle-Zélande, la Coupe du Monde de la FIFA la plus inclusive en 2026 avec 48 nations. Son plan prévoit également l’organisation d’une nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA en juin 2025, la création des FIFA World Series avec l’augmentation du nombre de compétitions financées entres les équipes des six confédérations « avec notamment la possibilité de créer des « FIFA World Series ».

Le président Gianni Infantino a aussi promis d’organiser une Coupe du Monde U-17 de la FIFA en donnant de meilleures opportunités aux jeunes talents du monde entier à travers un engagement pour la bonne gouvernance et la transparence. L’augmentation des revenus de la FIFA (de 7,5 milliards dollars à 11 milliards dollars) et de chaque association membre, l’accessibilité de la technologie à toutes les associations membres via l’élargissement de l’utilisation de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) au football mondial, la mise en route du Programme de Développement des Talents d’Arsène Wenger figurent parmi les engagements de M.Infantino qui entend mettre le pouvoir du football au service du changement social et du développement dans le monde.

Alassane KERE