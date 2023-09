Financement domestique des DSSR: GT/SR fait le plaidoyer à Nagréongo

Le groupe technique santé de la reproduction (GT/SR), appuyé par son partenaire Amplifychange, a organisé, le 13 septembre 2023 à Nagréongo, une commune rurale situé à une quarantaine de kilomètre de Ouagadougou, une rencontre de plaidoyer et de mobilisation de ressources avec les opérateurs économiques de ladite localité. L’objectif est de permettre à cette collectivité locale de mobiliser des ressources domestiques afin d’améliorer le financement des activités des droits en santé sexuelle et reproductive (DSSR).

La plupart des financements des droits en santé sexuelle et reproductive (DSSR) viennent des partenaires extérieurs. Vu l’immensité des besoins dans ce domaine surtout dans un contexte de crise sécuritaire, il est impérieux d’améliorer les financements domestiques. Ainsi, le groupe technique santé de la reproduction (GT/SR), dans le cadre de la subvention stratégique de Amplifychange, mène le plaidoyer pour permettre aux collectivités locales de mobiliser des ressources domestiques afin d’améliorer le financement des activités des DSSR. Et pour commencer, le choix est porté sur la commune de Nagréongo où plus de 15 000 personnes déplacées internes (PDI) se sont installées. D’où une accentuation de la pression sur l’offre de services sociaux de base.

Les participants au nombre de 30 dont des opérateurs économiques et des leaders communautaires de la commune de Nagréongo ont suivi un exposé qui leur a permis de découvrir les réalités, les défis et les contributions attendues d’eux pour aider les autorités municipales à offrir des services inclusifs et de qualité aux populations en matière des DSSR.

L’infirmier chef de poste du CSPS de Nagréongo, Amado Sawadogo, par ailleurs 2e vice-président de la délégation spéciale, pense qu’à travers l’exposé en langue nationale, tous les participants ont touché du doigt la réalité. Et qu’il faut maintenant envisager de rentrer en contact avec les opérateurs économiques originaires de la commune pour leur demander d’aider à prendre certains volets des DSSR en charge pour le bonheur des populations.

A l’ouverture de la rencontre, le représentant du président de la délégation spéciale de la mairie de Nagréongo Hamado SAWADOGO, a salué l’initiative. « Nous avons bien cerné l’esprit dans lequel se tient cette rencontre. Il s’agit de nous aider à nous regarder sans complaisance dans le but de nous améliorer », a soutenu le 2e vice président de la délégation spéciale. Il a expliqué que dans sa commune, avec l’arrivée des PDI, les services sociaux de base qui étaient insuffisants se trouvent encore plus éprouvés. « Malgré toute la bonne volonté des autorités municipales avec l’appui de l’Etat central, nous peinons à satisfaire les besoins sociaux de base notamment la santé et particulièrement les DSSR », a-t-il argumenté pour montrer le besoin d’avoir des financements endogènes.

Quant au représentant du chef de file GT/SR, Ousmane Ouédraogo, le système de santé subit une forte pression et il faut amener les communautés à s’engager et à accompagner son financement. «Chacun dans son domaine peut apporter sa contribution pour améliorer notre système de santé », dit -t- il.

Les participants, à l’image du représentant de Naba Kongo de Nangrengo, ont montré leur satisfaction de la tenue de cette rencontre. « Ce type de rencontre aide à développer notre commune, tout le monde peut contribuer à l’amélioration de la santé. Car sans la santé, rien n’est possible », s’est-il réjoui.

B.S