Foncier : Le chef de terre du quartier Yikoudin à Ouagadougou met en garde contre l’occupation de leurs sites sacrés

Le chef de terre de Yikoudin/Kossodo dans l’arrondissement 4 de Ouagadougou, a organisé, le samedi 5 novembre 2022 à Ouagadougou, une conférence de presse pour interpeller l’opinion publique sur la préservation de leurs terres et lieux sacrés.

Depuis 2012, la zone de Yikoudin à Kossodo dans l’arrondissement 4 de Ouagadougou est menacée de déguerpissement par des opérateurs économiques qui prétendent détenir des titres de propriété pour l’exploitation de ces terres.

L’alerte a été donnée le samedi 5 novembre 2022, par le chef de terre de la localité, Dominique Kaboré, qui, excédé par la situation a organisé une conférence de presse pour tenir l’opinion publique informée des souffrances et difficultés que les habitants de Yikoudin endurent.

Selon le chef de terre, c’est un site de plus de 30 hectares qui est l’objet de tension.

« Nous n’avons jamais été associés à un quelconque lotissement ou parcellement », a-t-il martelé.

A l’écouter, ces parcelles ont été vendues illicitement, sans l’accord des ayants droits. Domiique Kaboré a donc interpellé les « personnes qui s’accaparent » des terres pour les revendre sans l’accord des chefs de terre à l’abandon de ces pratiques qu’il qualifie de « dangereuses ».

« Les gens veulent s’enrichir avec la terre qui pourtant ne se vend pas… Mes gens habitent ici, si vous les chassez, où voulez-vous qu’ils habitent ? Je me suis bien préparé et je suis prêt à mourir pour ma terre s’il le faut et je l’assume », a-t-il prévenu.

Estelle KONKOBO

(Stagiaire)