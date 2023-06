Gendarmerie nationale : Une histoire vieille de 84 ans au Burkina Faso

Le corps de la Gendarmerie nationale a été officiellement créé le 3 août 1960 en même temps que l’Armée nationale, mais le premier poste de gendarmerie a été implanté dans le pays le 2 juin 1939 à Ouagadougou sous le commandement du lieutenant Maurice Sanou.

Aujourd’hui vendredi 2 juin 2023 marque donc la 84e année d’existence de ce service public au Burkina Faso.

Sur la page Facebook de la Gendarmerie nationale du Burkina Faso on apprend que de 1939 à 1946, les postes de gendarmerie étaient installés à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso avant que des unités ne soient progressivement installées dans d’autres localités comme Dédougou (18 avril 1949), Ouahigouya (23 novembre 1949) Fada N’Gourma (22 février 1950), Banfora (18 avril 1951), Tougan (26 novembre 1952), Tenkodogo (15 janvier 1953), Koudougou, Dori et le poste de Yako en 1955.

Aujourd’hui cette institution qui a vu son organisation et ses missions évoluer au fil des années est présente sur le terrain de la lutte contre le terrorisme aux côtés des autres corps de l’armée nationale et des forces de sécurité intérieure.

