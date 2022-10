Guerre russo-ukrainienne : « Nous souhaitons voir un dialogue entre les deux frères », Umaro Emballo Sissaco

Le président bissau guinéen qui assure la présidence en exercice de la conférence des chefs d’États et de Gouvernements de la CEDEAO, Umaro Sissoco Embalo est arrivé ce mardi 25 octobre 2022 en Russie et a été reçu par le président Vladimir Poutine. Le président de la Guinée Bissau a tendu la main à son homologue russe et appelle au dialogue entre les « deux frères ».

Portant le message de ses pairs des 15 pays d’Afrique de l’ouest, il a souhaité discuter de « cette guerre de deux frères, la Russie et l’Ukraine ». Pour lui, l’intérêt de l’Afrique dépasse les questions de blé et d’engrais car c’est « le monde qui est bloqué ».

« Quand on dit la Russie, on dit une partie du globe. Et nous souhaitons que l’on trouve un chemin pour un dialogue entre les deux frères, et je pense aussi que c’est très important que président Poutine nous dise aussi en quoi nous pouvons aider pour la résolution de cette crise. », a déclaré le président en exercice de la CEDEAO, rappelant par ailleurs la sécularité des relations entre la Guinée-Bissau et la Russie, depuis l’ère soviétique.

Le leader russe a, pour sa part, rappelé le rythme dynamique et important de développement des relations économiques et commerciales entre l’Afrique et la Russie.

« En 2019 nous avons organisé un sommet Russie – Afrique à Sotchi qui a été très réussie et nous avons l’intention d’organiser la même chose l’année prochaine à Saint Petersburg », a soutenu Vladmir Poutine avant de souhaiter la bienvenue à son hôte.

Sidwaya.info