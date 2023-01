Hadj 2023 : L’Arabie Saoudite signe des accords avec 19 pays

Le Ministre du Hadj et de la Omra, le Dr Tawfiq ben Fawzan Al-Rabiah et son adjoint, le Dr Abdel-Fattah ben Suleyman Mashat, ont signé le lundi 9 janvier 2023 un certain nombre d’accords relatifs au Hadj avec 19 délégations de plusieurs pays islamiques. Ces accords s’inscrivent dans le cadre des préparatifs du ministère pour la saison du Hadj 2023 et du prolongement des efforts déployés pour faciliter l’arrivée des pèlerins.

Les autorités saoudiennes sont soucieuses d’améliorer la qualité des services fournis aux pèlerins dans la cadre du Hadj. A ce titre pour le Hadj 2023, le ministre du Hadj et de la Omra, le Dr Tawfiq ben Fawzan Al-Rabiah, et son adjoint, le Dr Abdel-Fattah ben Suleyman Mashat, ont signé le lundi 9 janvier 2023, des accords avec 19 délégations de plusieurs pays islamiques.

Les accords du Hadj signés concernent les quotas alloués à chaque pays, les ports et les moyens d’arrivée et de départ des pèlerins en provenance de ces pays, et les procédures les plus importantes régissant les affaires du pèlerinage.

Le ministre du Hadj et de la Omra a rencontré environ 12 délégations, dont le ministre des Awqaf et des Affaires religieuses du Royaume de Jordanie, Dr Muhammad Khalayleh, le ministre des Affaires religieuses de la République d’Indonésie, Dr Yaqut Khalil Qumas, le ministre des Affaires religieuses de la République du Bangladesh, Muhammad Farid Al-Haq Khan, et le président de l’Organisation du Hadj en République islamique d’Iran, Salam Syed Sadiq Hosseini.

La signature des accords s’est élargie à d’autres pays comme la Turquie, le Kazakhstan, le Soudan, le Yémen, la Guinée, la Côte d’Ivoire, l’Ouzbékistan, le royaume du Bahrein et la Malaisie.

Le vice-ministre du Hadj et de la Omra, le Dr Abdel Fattah ben Suleiman Mashat, a, quant à lui, signé 7 accords avec des délégations de plusieurs pays, parmi lesquels la Syrie, le Niger, l’Éthiopie, le Sultanat d’Oman et les Philippines.

Au cours de la cérémonie, un certain nombre de questions liées aux affaires des pèlerins et des dispositions préparatoires ont été discutées afin de mieux les servir d’où qu’ils viennent de par le monde. Les différentes délégations ont exprimé leurs remerciements et leur gratitude au Serviteur des Deux Saintes Mosquées, le Roi Salman ben Abdulaziz Al Saud, et à Son Altesse le Prince héritier Premier Ministre, Son Altesse Royale le Prince Muhammad ben Salman ben Abdulaziz Al Saud pour l’accueil chaleureux qu’ils ont réservé aux hôtes de la Maison Sacrée d’Allah.

Karim BADOLO