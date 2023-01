Il séquestre une fille 3 jours durant chez lui

Du 13 au 16 novembre 2022, S.T.E. a séquestré à son domicile une jeune fille du nom de K.A. dont l’âge n’a pas été révélé. Il a été jugé pour ces faits, le mardi 27 décembre 2022, devant la chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance (TGI) de Bobo-Dioulasso. Selon le prévenu, c’est à la suite des aboiements de ses chiens qu’il a retrouvé K.A. devant la porte de son domicile. « Elle a dit qu’elle s’est égarée. Donc, je l’ai fait rentrer dans ma maison et j’ai contacté la BAC (ndlr, Brigade anti-criminalité) », a-t-il relaté. Mais selon les enquêtes, S.T.E. a ligoté et enchainé la victime dans sa maison. En réponse, il a précisé que c’était pour qu’elle ne s’enfuie pas, étant donné qu’il avait déjà appelé la police. Pour le procureur, son motif n’était pas pour que la BAC intervienne, mais pour profiter de la jeune dame, sinon il l’aurait laissé partir. « Je n’ai pas eu de relation sexuelle avec elle », rétorque le prévenu. Toute chose qui contredit la déposition de la victime qui affirme avoir eu des rapports avec S.T.E.. Pour le ministère public, le fait d’avoir retenu la victime chez lui durant trois jours sans son consentement constitue une infraction. Par conséquent, il a requis 60 mois de prison (5 ans) dont 12 fermes contre l’accusé. Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort, le tribunal l’a déclaré coupable et a suivi les réquisitions du parquet.

« C’est parce que je n’ai rien vu d’important que je n’ai rien pris dans la cour »

T.F. est un électricien de 35 ans vivant à Bobo-Dioulasso. Il était pour la première fois devant les juges du TGI de Bobo-Dioulasso, le mardi 27 décembre 2022, pour répondre des faits de tentative de vol. En effet, le prévenu s’est introduit dans le domicile de M.O.B. en escaladant le mur. A l’intérieur, il n’a rien trouvé « de bon » à voler. C’est en ressortant qu’il s’est fait arrêter. Devant les juges, il a reconnu être rentré dans la cour pour voler. « C’est parce que je n’ai rien vu d’important que je n’ai rien pris », a-t-il dit aux juges. Selon le procureur du Faso près le TGI de Bobo-Dioulasso, l’accusé a essayé de soustraire des biens dans la cour de M.O.B. sans autorisation. Il a, de ce fait, demandé à la cour de le déclarer coupable et de le condamner à 12 mois de prison et 500 000 F CFA, le tout assorti de sursis. Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort, le tribunal a requalifié les faits en tentative de vol aggravé et l’en a déclaré coupable. En répression, il a écopé de 24 mois de prison et une amende de 1 million F CFA, le tout assorti de sursis.

Rassemblés par Noufou NEBIE