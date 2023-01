Incendie du marché de Sankar-yaaré : le gouvernement réconforte les sinistrés

Une délégation du gouvernement s’est rendue, le lundi 30 janvier 2023, au marché de Sankar- yaaré pour encourager les commerçants sinistrés après l’incendie survenu la veille.

Le gouvernement est solidaire des commerçants sinistrés, à la suite de l’incendie qui a dévasté, dimanche 29 janvier 2023, une partie du marché Sankar-yaaré de Ouagadougou. En effet, une délégation de l’exécutif, conduite par le ministre du Développement industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et moyennes entreprises, Serge Gnaniodem Poda s’y est rendue dans la matinée du lundi 30 janvier 2023. Selon lui, cette visite a consisté pour la délégation du gouvernement, en plus de faire un constat de l’état des lieux, à apporter un soutien et encourager les commerçants à surmonter ce drame.

« Le gouvernement voudrait vous exprimer tout son soutien et son encouragement », a-t-il indiqué. Aux dires du ministre Poda, aucune perte en vie humaine n’a été enre gistrée. Il a fait savoir qu’au vu des dernières estimations qui ont été faites par les responsables de la Chambre de commerce, environ 70% des boutiques du marché ont été ravagés. Selon lui, une enquête est actuellement en cours pour déterminer les causes exactes du drame et orienter la prise de décision forte dans ce type de situation. « Nous invitons l’ensemble des commerçants de ce marché et d’ailleurs à nous aider afin qu’ensemble, nous puissions réussir à décanter cette situation et éviter ce genre de drame dans d’autres marchés », a ajouté M. Poda. Par ailleurs, la délégation gouvernementale a salué la promptitude de la Brigade nationale de sapeurs-pompiers (BNSP), des autres Forces de défense et de sécurité et toutes les personnes de bonne volonté qui n’ont ménagé aucun effort pour sécuriser le site et maitriser l’incendie.

Les commerçants, pour leur part, se sont réjouis de cette visite qu’ils estiment réconfortante. Ils ont plaidé, cependant, pour que le marché ne soit pas fermé pendant longtemps. « Nous voulons que les commerçants soient autorisés à reprendre leurs activités le plus tôt possible. Car, la reconstruction du grand marché de Ouagadougou qui a été incendié en 2003 a pris sept ans pour être opérationnel à nouveau », a déclaré un commerçant, Emmanuel Sawadogo. Quant au délégué des commerçants de Sankar-yaaré, le Naaba Kaongo, il a salué l’initiative du gouvernement de se rendre sur les lieux de l’incendie pour apporter du baume au cœur des commerçants affectés. « Je demande à Dieu de nous aider à résoudre ce problème. Nous comptons énormément sur le ministre du Commerce car il est notre représentant. Que Dieu donne les moyens au gouvernement afin qu’il puisse nous aider», a-t-il souhaité.

Estelle KONKOBO