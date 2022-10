Insécurité : Deux réseaux de malfrats démantelés par la Police nationale à Ouagadougou

La Police nationale a mis aux arrêts deux réseaux de délinquants à Ouagadougou. Ces individus étaient spécialisés dans les vols à main armée, trafic de drogue et dans le faux et usage de faux en écriture publique et privée. Ce reseau operait dans plusieurs quartiers de la capitale. Il s’agit de Karpala, Katre-yaar, Rayongo, Zone 1, Tabtenga, Sinyiri et Balkuy.

Leur mode opératoire, selon la Police nationale était une évolution tard la nuit en binôme motorisé. Ils ciblaient les engins dits « originaux » et sous l’effet de la drogue, menaçaient leurs victimes à l’aide d’armes à feu et n’hésitaient pas à tirer à la moindre résistance.

Une fois leur opération terminée, un receleur se chargeait de convoyer les engins récupérés dans un pays voisin par le biais de jeunes qu’il payait entre 50.000 et 75.000 F CFA pour rouler les motos jusqu’au pays frontalier. « A son retour à Ouagadougou, il ramenait de la drogue destinée à être vendu sur le marché », souligne la Police nationale.

Le deuxième groupe, quant à lui, était spécialisé dans le faux et usage de faux en écriture publique et privée, contrefaçon des sceaux de l’Etat et usurpation d’identité. Les commerçants et les propriétaires de parcelles qui cherchaient des garanties pour contracter des prêts bancaires étaient leur cible potentielle.

Plusieurs objets ont été saisis de ces deux réseaux de malfrats par le Commissariat Central de Police de la ville de Ouagadougou.

Il s’agit d’un pistolet automatique, des minutions, de la drogue à haut risque, un important lot de divers faux documents administratifs, des cachets contrefaits de plusieurs services publics et privés et de faux timbres communaux.

Sidwaya.info