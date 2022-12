Ires Journées régionales de la logistique : relever les défis du transport conteneurisé

La Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso (CCI-BF), en collaboration avec le Conseil burkinabè des chargeurs (CBC), organise la Ire édition des Journées régionales de la logistique (JRL), du 1er au 3 décembre 2022, à Ouagadougou.

Les Journées nationales de la logistique (JNL) organisées depuis 2014 ont changé de dénomination. Elles sont devenues, en 2018, les Journées régionales de la logistique (JRL) dont la première édition se tient à Ouagadougou, du 1er au 3 décembre 2022. La cérémonie officielle d’ouverture est intervenue, le jeudi 1er décembre 2022, sous le leadership de la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso (CCI-BF), en collaboration avec le Conseil burkinabè des chargeurs (CBC). Le thème central retenu est « Chaînes logistiques d’Afrique de l’Ouest face aux défis sécuritaire et sanitaire : enjeux et perspectives pour le transport conteneurisé ». Selon le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, Roland Somda, cette réflexion interpelle tout le monde, les gouvernants au premier chef.

Il a assuré que des routes logistiques seront construites dans les zones à défi sécuritaire et les plans d’entretiens courants et périodiques ainsi que des opérations de sécurisation des grands axes vont être effectués. Le ministre Somda a aussi fait cas des réformes en matière de modernisation du secteur des transports routiers, la professionnalisation des acteurs, la lutte contre la surcharge, entre autres. Le gouvernement, a-t-il annoncé, salue toutes les initiatives prises par le secteur privé national et ses structures d’appui. « Notre conviction est que toutes ces actions qui concourent à l’amélioration de l’environnement logistique et partant, du climat des affaires de notre pays, aient un impact positif sur, non seulement les échanges intra régionaux au regard de la position géographique du Burkina Faso, mais aussi contribuent au triomphe de notre peuple sur les forces du mal », a-t-il fait savoir. Le président du comité d’organisation, Emmanuel Yoda, a indiqué que les JRL 2022 découlent d’une démarche nationale qui portait déjà les germes d’une régionalisation future. Il a expliqué que le choix de la thématique se justifie par la nécessité d’optimiser la chaîne logistique dans un contexte d’insécurité et de crise sanitaire (COVID-19).

Le représentant du président de la CCI-BF, Mahamadi Ouédraogo, a laissé entendre que la recherche des solutions pérennes à la problématique du transport par conteneur nécessite une intervention coordonnée. Pour lui, il est question d’impliquer des intervenants directs sur le plan national et régional, l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). « Le conteneur s’est imposé comme l’outil par excellence du transport de marchandises tant sur le maillon maritime que terrestre. On estime aujourd’hui à plus de 90% la part de marchandises transportées par conteneurs dans les échanges commerciaux entre pays développés », a-t-il rappelé. Malgré la célérité, la non-rupture de charge, la sécurisation, la rapidité de manutention, la traçabilité, la compétitivité, etc., a déploré Mahamadi Ouédraogo, l’usage du conteneur dans la sous-région demeure toujours faible. Il a justifié cette situation par le coût élevé de la caution sur le post-acheminement, le niveau élevé des coûts portuaires et terminaux en passant par la faible professionnalisation. « Au cours de la mandature 2016-2021, plus de 15 milliards FCFA ont été mobilisés par la CCI-BF pour la réalisation d’infrastructures économiques dont la réhabilitation et l’extension du port sec de Bobo-Dioulasso qui contient en son sein un terminal dédié au traitement des conteneurs. Il en est de même pour la mandature 2021-2026, où plus de 100 milliards FCFA seront mobilisés au profit notamment du port sec multimodal de Ouagadougou », s’est réjoui M. Ouédraogo.

Faire l’état des lieux de la conteneurisation sous régionale

Le représentant du président du Conseil d’administration du CBC, Nicaise Kambou, a précisé que ce rendez-vous va faire l’état des lieux de la conteneurisation en Afrique de l’Ouest et proposer des solutions pour son développement. Il va s’agir aussi, a-t-il ajouté, d’identifier les impacts des crises sanitaires et sécuritaires sur le transport conteneurisé et l’économie ouest-africaine, d’échanger sur la stratégie d’approvisionnement de l’Afrique de l’Ouest dans un contexte post-COVID marqué par la guerre en Ukraine et l’insécurité au Sahel. Les participants vont également aborder, à ses dires, les perspectives communautaires et internationales en termes de politique de promotion de la conteneurisation. « Les deux dernières années, notamment l’année 2021, ont été marquées par la pénurie de conteneurs, la baisse des expéditions maritimes et par voie de conséquence, la flambée du fret maritime. Cette donnée conjoncturelle est à considérer sérieusement dans nos réflexions et nos projections à court ou moyen terme », a déclaré Nicaise Kambou. Il a laissé entendre que pour les pays en développement, surtout ceux de l’hinterland comme le Burkina Faso, la logistique doit intégrer les enjeux environnementaux. « Pour le cas particulier des chargeurs burkinabè, les cargaisons maritimes transitent principalement par les ports de Dakar (Sénégal), Lomé (Togo), Cotonou (Bénin), Tema (Ghana), Abidjan (Côte d’Ivoire), etc. », a-t-il souligné. M. Kambou a noté que pour soutenir les acteurs du transport et de la logistique, le CBC entend être une institution de référence au service du chargeur par la promotion des transports durables et de la chaîne logistique.

Boukary BONKOUNGOU

Ousséni OUEDRAOGO (Stagiaire)